Onlar Artık “Üni Futbolcu”

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) çeşitli üniversitelere girmeye hak kazanan futbolcuları, kırmızı-karalı başkent ekibi, kulübün resmi hesaplarında paylaşımda bulunarak tebrik etti ve eğitim hayatlarında başarı dileklerinde bulundu. Gençlerbirliği’nin YKS’de başarı gösteren futbolcuları ve kazandıkları bölümler şu şekilde;

Eralp Aydın - Bilkent Üniversitesi / Hukuk Fakültesi

Eren Taştan - Başkent Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İngilizce Ekonomi

Ahmet Enes Akkan - Gazi Üniversitesi / Spor Bilimleri Fakültesi-Spor Yöneticiliği Bölümü

Efe Alp Uysal - Gazi Üniversitesi / Spor Bilimleri Fakültesi-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Kağan Özkan - Hacettepe Üniversitesi / Spor Bilimleri Fakültesi-Beden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiHalil

Eren Demir - Ankara Üniversitesi / Spor Bilimleri Fakültesi-Spor Yöneticiliği Bölümü

Boran Tütünci - Anadolu Üniversitesi / Açıköğretim Fakültesi-Dış Ticaret