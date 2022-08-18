Onlar Artık “Üni Futbolcu”

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) çeşitli üniversitelere girmeye hak kazanan futbolcuları, kırmızı-karalı başkent ekibi, kulübün resmi hesaplarında paylaşımda bulunarak tebrik etti ve eğitim hayatlarında başarı dileklerinde bulundu. Gençlerbirliği’nin YKS’de başarı gösteren futbolcuları ve kazandıkları bölümler şu şekilde;
Eralp Aydın - Bilkent Üniversitesi / Hukuk Fakültesi
Eren Taştan - Başkent Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İngilizce Ekonomi
Ahmet Enes Akkan - Gazi Üniversitesi / Spor Bilimleri Fakültesi-Spor Yöneticiliği Bölümü
Efe Alp Uysal - Gazi Üniversitesi / Spor Bilimleri Fakültesi-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Kağan Özkan - Hacettepe Üniversitesi / Spor Bilimleri Fakültesi-Beden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiHalil
Eren Demir - Ankara Üniversitesi / Spor Bilimleri Fakültesi-Spor Yöneticiliği Bölümü
Boran Tütünci - Anadolu Üniversitesi / Açıköğretim Fakültesi-Dış Ticaret
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.