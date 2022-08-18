18 Ağu 2022 - 21:20- Spor

Onlar Artık “Üni Futbolcu”

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Gençlerbirliği’nde 7 futbolcu, YKS’de başarı göstererek çeşitli üniversitelere girmeye hak kazandı.  Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde yaşı itibariyle sınava giren 9 futbolcudan 7’si, YKS’de başarı göstererek üniversiteli oldu.
Onlar Artık “Üni Futbolcu” mask
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) çeşitli üniversitelere girmeye hak kazanan futbolcuları, kırmızı-karalı başkent ekibi, kulübün resmi hesaplarında paylaşımda bulunarak tebrik etti ve eğitim hayatlarında başarı dileklerinde bulundu.   Gençlerbirliği’nin YKS’de başarı gösteren futbolcuları ve kazandıkları bölümler şu şekilde;  

Eralp Aydın - Bilkent Üniversitesi / Hukuk Fakültesi

Eren Taştan - Başkent Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İngilizce Ekonomi

Ahmet Enes Akkan - Gazi Üniversitesi / Spor Bilimleri Fakültesi-Spor Yöneticiliği Bölümü

Efe Alp Uysal - Gazi Üniversitesi / Spor Bilimleri Fakültesi-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Kağan Özkan - Hacettepe Üniversitesi / Spor Bilimleri Fakültesi-Beden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiHalil

Eren Demir - Ankara Üniversitesi / Spor Bilimleri Fakültesi-Spor Yöneticiliği Bölümü

Boran Tütünci - Anadolu Üniversitesi / Açıköğretim Fakültesi-Dış Ticaret 

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18 Ağu 2022 - 21:20 - Spor

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