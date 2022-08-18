18 Ağu 2022 - 21:20- Magazin

Popun Barbie'si Çelik; "Kimsenin Kimseye Destek Olduğu, Takdir Ettiği Yok"

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'Yıldız' , 'Bodrum Masalı' ve yaz başı Serdar Ortaç ile yaptığı düet “Fırtına” şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Türk Popunun Barbiesi Nihan Çelik üretmeye devam ediyor.
Popun Barbie'si Çelik; "Kimsenin Kimseye Destek Olduğu, Takdir Ettiği Yok" mask
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Nihan Çelik, ünlü iletişimci Özgür Aras ‘ın prodüktörlüğünü yaptığı sözü ve müziği Hakan Kılınç düzenlemesi İlkay Sencan ‘a ait yeni şarkısı “Denedim Ya” için ünlü yönetmen Murat Joker ‘in kamerasının karşısına geçti.

Nihan Çelik yolun başında olduğunu ancak yaptığı işlerle iddialı olduğunu belirterek, Başkaları Destek gibi görünse de aslında köstek oluyorlar. Biri bir şey yapıyor ya da bir şey diyor diğeri onun eteğinden alta çekiştirmek için çaba harcıyor. Hele benim ve benim gibi yeni çıkanları da görmezden geliyorlar. Abilerden, Ablalardan destek yok bize kısaca. Müzik dünyasının 'yeni normal'i kaosa dönüşmüş durumda bu da beni çok üzüyor. ' dedi.

Nihan Çelik yeni şarkısı “Denedim Ya” ile 3 ve 24 Eylül tarihlerinde İstanbul Kadıköy Festival Alanında “Noah Festival” kapsamında sahnede dansçılarıyla büyük bir şov yapacağının da müjdesini verdi.
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18 Ağu 2022 - 21:20 - Magazin

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