Popun Barbie'si Çelik; "Kimsenin Kimseye Destek Olduğu, Takdir Ettiği Yok"

Nihan Çelik, ünlü iletişimci Özgür Aras ‘ın prodüktörlüğünü yaptığı sözü ve müziği Hakan Kılınç düzenlemesi İlkay Sencan ‘a ait yeni şarkısı “Denedim Ya” için ünlü yönetmen Murat Joker ‘in kamerasının karşısına geçti.
Nihan Çelik yolun başında olduğunu ancak yaptığı işlerle iddialı olduğunu belirterek, Başkaları Destek gibi görünse de aslında köstek oluyorlar. Biri bir şey yapıyor ya da bir şey diyor diğeri onun eteğinden alta çekiştirmek için çaba harcıyor. Hele benim ve benim gibi yeni çıkanları da görmezden geliyorlar. Abilerden, Ablalardan destek yok bize kısaca. Müzik dünyasının 'yeni normal'i kaosa dönüşmüş durumda bu da beni çok üzüyor. ' dedi.
Nihan Çelik yeni şarkısı “Denedim Ya” ile 3 ve 24 Eylül tarihlerinde İstanbul Kadıköy Festival Alanında “Noah Festival” kapsamında sahnede dansçılarıyla büyük bir şov yapacağının da müjdesini verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.