18 Ağu 2022 - 21:21- Dizi Fragmanları

İbrahim Selim ile Bu Gece'nin Konuğu Belli Oldu! Fox İbrahim Selim ile Bu Gece Hangi Kanalda, Saat Kaçta! Senden Daha Güzel’in Efsun'u Cemre Baysel Kimdir?

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Yapımını ID İletişim’in üstlendiği, yapımcılığını Ayşe Barım ve İbrahim Selim’in yaptığı sıra dışı program “İbrahim Selim ile Bu Gece”, her hafta sürpriz konuklarını ağırlamaya devam ediyor.
İbrahim Selim ile Bu Gece'nin Konuğu Belli Oldu! Fox İbrahim Selim ile Bu Gece Hangi Kanalda, Saat Kaçta! Senden Daha Güzel’in Efsun'u Cemre Baysel Kimdir? mask
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Yapımını ID İletişim’in üstlendiği, yapımcılığını Ayşe Barım ve İbrahim Selim’in yaptığı sıra dışı program “ İbrahim Selim ile Bu Gece, her hafta sürpriz konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

BU HAFTANIN KONUĞU CEMRE BAYSEL!

İbrahim Selim ile Bu Gece” programının 20 Ağustos Cumartesi günkü konuğu FOX’un sevilen dizisi Senden Daha Güzel’in güzel ve başarılı başrol oyuncusu Cemre Baysel olacak.

İbrahim Selim’in renkli sunumuyla müzikten stand-up’a, eğlenceli oyunlardan güncel konular üzerine edilen sohbetlere, dopdolu bir içerikle ekrana gelen program seyirciyi kahkahaya boğacak.

Ünlü konukları ve dinamik seyircisiyle “İbrahim Selim ile Bu Gece” her cumartesi saat 23.45’te FOX’ta.
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18 Ağu 2022 - 21:21 - Dizi Fragmanları

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