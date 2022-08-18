18 Ağu 2022 - 21:22- Belediyeler

Pursaklar’da Fatih Sultan Mehmet Parkı’na İlk Kazma Vuruldu...

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İlçe sakinlerinin huzur ve güven içerisinde, yeşille iç içe vakit geçirebilmeleri için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, deforme olan parkları sıfırdan yenilemeye devam ediyor.
Pursaklar’da Fatih Sultan Mehmet Parkı’na İlk Kazma Vuruldu... mask
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Bir yandan mahallelere estetik, yeni parklar kazandıran, bir yandan da mevcut parklarda günün her saati bakım çalışmalarına devam eden Pursaklar Belediyesi, mevcut yeşil alanları muhafaza ederek, yeşili ile ön plana çıkacak olan Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda yenileme çalışmalarına başladı.

Her geçen gün ilçeye seviye atlatacak projeleri bir bir hayata geçiren Başkan Ertuğrul Çetin, daha kullanışlı yaşam alanları ile vatandaşların parktan daha çok yararlanması, yeşille iç içe, ferah bir alana sahip olması amacıyla ilk kazmanın vurulduğu Fatih Sultan Mehmet Parkı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. 

‘‘Zaman içerisinde ömrünü tamamlayan Fatih Sultan Mehmet Parkımızı yenilemek amacıyla çalışmalarımıza başladık’’

Fatih Sultan Mehmet Parkı’nın yenileme çalışmalarında start verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşerilerimizin nefes alabileceği yeni alanlar inşa ederken bir yandan da mevcut Parklarımızı sıfırdan yenileyerek daha kullanışlı hale getiriyoruz. Zaman içerisinde ömrünü tamamlayan Fatih Sultan Mehmet Parkımızı yenilemek amacıyla çalışmalarımıza başladık. İlk kazmasını vurduğumuz yenileme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak hemşerilerimizin günün yorgunluğunu ve stresini atabileceği bir yer haline getirerek hizmete sunmayı planlıyoruz’’ dedi.
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18 Ağu 2022 - 21:22 - Belediyeler

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