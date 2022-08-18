Gençlerbirliği, Boluspor Maçına Hazır...

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında yarın (Cuma) deplasmanda Boluspor’la karşılaşacak olan başkentin kırmızı-karalı ekibi, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı ter antrenmanıyla tamamladı. Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 45 dakika sürdü. Haftanın son antrenmanına oyuncular ısınma koşusuyla başladı.
Koordinasyon ağırlıklı çalışmayla devam eden antrenmanda daha sonra çabukluğa yönelik oyuna geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 top kapma oyunu oynayan kırmızı-karalı ekip, saha kenarına kurulu istasyonlarda yapılan sprint çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. Boluspor maçı hazırlıklarını bugün ki ter antrenmanıyla tamamlayan başkent temsilcisi, takım otobüsüyle öğlen saatlerinde maçın oynanacağı Bolu’ya hareket edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.