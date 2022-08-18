18 Ağu 2022 - 13:56- Spor G: 18 Ağu 2022 - 14:11

Gençlerbirliği, Boluspor Maçına Hazır...

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Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Boluspor’a konuk olacak Gençlerbirliği bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gençlerbirliği, Boluspor Maçına Hazır... mask
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Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında yarın (Cuma) deplasmanda Boluspor’la karşılaşacak olan başkentin kırmızı-karalı ekibi, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı ter antrenmanıyla tamamladı. Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 45 dakika sürdü. Haftanın son antrenmanına oyuncular ısınma koşusuyla başladı.

Koordinasyon ağırlıklı çalışmayla devam eden antrenmanda daha sonra çabukluğa yönelik oyuna geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 top kapma oyunu oynayan kırmızı-karalı ekip, saha kenarına kurulu istasyonlarda yapılan sprint çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. Boluspor maçı hazırlıklarını bugün ki ter antrenmanıyla tamamlayan başkent temsilcisi, takım otobüsüyle öğlen saatlerinde maçın oynanacağı Bolu’ya hareket edecek.  
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18 Ağu 2022 - 13:56 - Spor

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