Gençlerbirliği’nde “Milli” Sevinç!

Altyapı konusunda Türkiye’nin sayılı kulüplerinden birisi olan Gençlerbirliği’nin, 3 oyuncusu milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Başkent ekibinde, U15 yaş grubundaki Can Bartu Çığır, Mahmut Ceyhun Alyurt ve Yiğit Evin U15 Milli Takım aday kadrosu içerisinde yer alma başarısı gösterdi.
Gençlerbirliği’nin 3 oyuncusu, U15 Milli Takımının, 22-29 Ağustos 2022 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştireceği hazırlık kampında hem Ankara’yı hem de Gençlerbirliği’ni temsil edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.