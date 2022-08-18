Gençlerbirliği’nde “Milli” Sevinç!

Altyapı konusunda Türkiye’nin sayılı kulüplerinden birisi olan Gençlerbirliği’nin, 3 oyuncusu milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Başkent ekibinde, U15 yaş grubundaki Can Bartu Çığır, Mahmut Ceyhun Alyurt ve Yiğit Evin U15 Milli Takım aday kadrosu içerisinde yer alma başarısı gösterdi.

Gençlerbirliği’nin 3 oyuncusu, U15 Milli Takımının, 22-29 Ağustos 2022 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştireceği hazırlık kampında hem Ankara’yı hem de Gençlerbirliği’ni temsil edecek.