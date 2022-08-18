18 Ağu 2022 - 21:24- Spor

Gençlerbirliği’nde “Milli” Sevinç!

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Gençlerbirliği’nde “Milli” sevinç Altyapısıyla Türk futboluna önemli hizmetler vermiş ve vermeye de devam eden Gençlerbirliği, altyapıdan 3 oyuncusunu milli takıma gönderme sevincini yaşıyor.

Gençlerbirliği’nde “Milli” Sevinç! mask
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Altyapı konusunda Türkiye’nin sayılı kulüplerinden birisi olan Gençlerbirliği’nin, 3 oyuncusu milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Başkent ekibinde, U15 yaş grubundaki Can Bartu Çığır, Mahmut Ceyhun Alyurt ve Yiğit Evin U15 Milli Takım aday kadrosu içerisinde yer alma başarısı gösterdi.

Gençlerbirliği’nin 3 oyuncusu, U15 Milli Takımının, 22-29 Ağustos 2022 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştireceği hazırlık kampında hem Ankara’yı hem de Gençlerbirliği’ni temsil edecek.
# Can Bartu Çığır, Yiğit Evin, Mahmut Ceyhun Alyurt, Gençlerbirliği, U15 Milli Takımı, ankara

18 Ağu 2022 - 21:24 - Spor

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