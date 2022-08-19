Pursaklar’da Kursiyerlere Ustasından Çorum Usulü Su Böreği ve Katmer Eğitimi...

Yeni şeflerin istihdamına destek vermek amacıyla, hem teorik hem de pratik eğitimler veren Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde kursiyerler, Çorum usulü Su Böreği ve Katmer yapımını ustasından öğrendi. Usta Kadriye Özşahin, ülke genelinde tanınırlığını artırmak için Çorum usulü Su Böreği ve Katmer yapmanın püf noktalarını kursiyerlere verdiği derslerle detaylıca öğretti.
‘‘Usta Kadriye Özşahin, kursiyerlerimize uygulamalı olarak Çorum usulü su böreği ve katmer eğitimi verdi’’
Kursiyerlerin eğitimlerini usta ellerden almaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çorum’dan misafir olarak gelen Usta Kadriye Özşahin, Hüma Sultan Hanım Evimizdeki pastacılık kursu öğrencilerimize uygulamalı olarak Çorum usulü su böreği ve katmer eğitimi verdi. Usta hocamız kursiyerlerimize, öğrenmek istedikleri yemekleri en ince ayrıntısına kadar detaylı olarak gösterdi. Bana da göndermişler. Teşekkür ederim ellerinize sağlık. Yeni beceriler öğrenmek isteyen tüm hanımlarımızı kurslarımıza davet ediyorum’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.