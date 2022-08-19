Keçiören’de Emine Karakuş Konseri...

Konserde sahne alan TRT Sanatçısı Emine Karakuş, Keçiören ve Ankara’nın dört bir yanından gelen vatandaşlara eğlenceli bir akşam yaşattı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı konserin sonunda gerçekleştirilen çekilişle bir şanslı vatandaşa da bisiklet hediye edildi.
Başkan Altınok alandakilere hitaben yaptığı konuşmada “Bir ve beraber olduğumuz, muhteşem ezgilerle gönüllerimizin, kulaklarımızın pasını sildiğimiz muhteşem bir konseri daha geride bıraktık. Bu güzel gecede sesiyle, dillere pelesenk türkülerimizle bizlere unutulmaz bir gece yaşatan TRT Sanatçısı Emine Karakuş ve saz ekibine, muhtarlarımız, dernek ve STK temsilcileri ile kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.