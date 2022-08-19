19 Ağu 2022 - 13:21- Belediyeler G: 19 Ağu 2022 - 13:22

Keçiören’de Emine Karakuş Konseri...

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Keçiören Belediyesi tarafından her hafta perşembe günü düzenlenen mahalle konserlerine bu hafta ilçedeki Şehit Kubilay Mahallesi ev sahipliği yaptı.
Keçiören’de Emine Karakuş Konseri... mask
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Konserde sahne alan TRT Sanatçısı Emine Karakuş, Keçiören ve Ankara’nın dört bir yanından gelen vatandaşlara eğlenceli bir akşam yaşattı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı konserin sonunda gerçekleştirilen çekilişle bir şanslı vatandaşa da bisiklet hediye edildi. 

Başkan Altınok alandakilere hitaben yaptığı konuşmada “Bir ve beraber olduğumuz, muhteşem ezgilerle gönüllerimizin, kulaklarımızın pasını sildiğimiz muhteşem bir konseri daha geride bıraktık. Bu güzel gecede sesiyle, dillere pelesenk türkülerimizle bizlere unutulmaz bir gece yaşatan TRT Sanatçısı Emine Karakuş ve saz ekibine, muhtarlarımız, dernek ve STK temsilcileri ile kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.
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19 Ağu 2022 - 13:21 - Belediyeler

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