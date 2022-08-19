MTB Eliminatör Dünya Kupası! 110 Ülkenin Kalbi Sakarya’da...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, heyecanın doruğa ulaştığı gün için hazırlıklara başladı. Sakarya için en hareketli ve adrenalin dolu Ağustos ayı yaşanırken yarışların en büyüğü olan MTB Eliminatör Dünya Kupası için geri sayım yapılıyor. Sakarya MTB Cup, MTB Maraton Serisi ve Sakarya MTB Cup NightRace yarışlarıyla başlayan heyecan dünya kupası ile zirveye çıkacak.

Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 'eliminasyon' sistemiyle gerçekleştirilen dünyanın en prestijli yarışlı olan MTB Eliminatör Dünya Kupası, Avrupa'nın en büyük ve modern bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde saat 15.00'da başlayacak ve alandan net olarak izlenebilecek. Yarış, seyircilerin bulunduğu alandan tamamı görülebilen 800 metrelik dağ maratonu parkurunda yapılacak. Dünyanın en iyi 30 sporcusu bu yarışta ter dökecek.

Yarışçılar 4'erli gruplar halinde 800 metrelik parkuru geçecek ve kazananlar her turda finale bir adım daha yaklaşacak. Her yarışta son 2 sırada kalan sporcular elenecek. Dünyanın gözü ve kulağının vadide olacağı organizasyon, eleme sistemiyle kısa parkurda yapılacağı için izleyenlere büyük keyif yaşatacak. 110'dan fazla ülke yarış esnasında canlı yayın yapacak ve

Yarışın kazananları için yapılaca kupa töreninde tribünde olan 15 şanslı kişiye bisiklet ve 50 talihliye de Sakaryaspor kombine bileti hediye edilecek. Törenin ardından ise Türkiye'nin yakından tanıdığı, sevilen Karadeniz sanatçısı Ekin Uzunlar sahne alacak. Saat 19.00'da başlayacak olan konserde binlerce kişinin vadide olması bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Pazar günü Sakarya'mız için tarihi bir gün olacak. 110 ülkenin pür dikkat izleyeceği dünya yarışımız, hediyelerimiz ve konserimizle unutulmaz bir günü yaşayacağız. Tüm Sakarya'yı bu heyecanı paylaşmak için vadiye bekliyoruz" denildi.