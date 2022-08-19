Gölbaşı Belediyesi Yemek Kursları Başladı...

Almanya Vizyon Kadın, KOSGEB Girişimci Kadın üyelikleri bulunan, Avrupa Pastacılar ve Aşçılar Dernek Başkanı olan Nilgün Okursoy Ulaşır, kursiyerlere sabah grubu ve öğlen grubu olmak üzere aşçılık ve pastacılık konularında eğitim veriyor. 172 saat sürecek eğitimin sonunda katılımcılara e-devlet onaylı, devlet üniversitesi olan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi tarafından aşçı çırağı sertifikası verilecek.

Bu sertifika ile kursu bitiren katılımcılar eğitimlerini devam ettirip daha sonraki sertifikaları da almaya hak kazanabilecek. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi olarak birçok alanda verdiğimiz kurslarla vatandaşlarımıza katkı sağlıyoruz. Yemek kurslarımız da kadın kursiyerlerimizin zamanlarını daha güzel ve verimli bir şekilde değerlendirmesine imkân sağlarken, katılım belgeleri sayesinde kendilerine farklı kapılar da açılabilecek. İyi bir fırsat sunan kurslarımıza vatandaşlarımızın katılımını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.