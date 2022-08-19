19 Ağu 2022 - 16:14- Belediyeler

Gölbaşı Belediyesi Yemek Kursları Başladı...

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Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde alanında uzman, Euro-Toques-Avrupa Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Milli Şef, Kadın Aşçılar ve Pastacılar Federasyon Başkanı Nilgün Okursoy Ulaşır tarafından, Gölbaşı Belediyesi’nin katkılarıyla hem kadınları desteklemek hem de kadın girişimcileri özendirmek amacıyla aşçılık ve pastacılık kursu veriliyor.
Gölbaşı Belediyesi Yemek Kursları Başladı... mask
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Almanya Vizyon Kadın, KOSGEB Girişimci Kadın üyelikleri bulunan, Avrupa Pastacılar ve Aşçılar Dernek Başkanı olan Nilgün Okursoy Ulaşır, kursiyerlere sabah grubu ve öğlen grubu olmak üzere aşçılık ve pastacılık konularında eğitim veriyor. 172 saat sürecek eğitimin sonunda katılımcılara e-devlet onaylı, devlet üniversitesi olan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi tarafından aşçı çırağı sertifikası verilecek.

Bu sertifika ile kursu bitiren katılımcılar eğitimlerini devam ettirip daha sonraki sertifikaları da almaya hak kazanabilecek. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi olarak birçok alanda verdiğimiz kurslarla vatandaşlarımıza katkı sağlıyoruz. Yemek kurslarımız da kadın kursiyerlerimizin zamanlarını daha güzel ve verimli bir şekilde değerlendirmesine imkân sağlarken, katılım belgeleri sayesinde kendilerine farklı kapılar da açılabilecek. İyi bir fırsat sunan kurslarımıza vatandaşlarımızın katılımını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

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19 Ağu 2022 - 16:14 - Belediyeler

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