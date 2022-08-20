Çankaya Yaşamkent Kapalı Pazar Yeri Eylül Sonunda Açılıyor...

3 bin 450 metrekarelik pazaryeri tamamladığında 7 gün işlevi olan, konser ve etkinliklerin de yapılabileceği kent meydanına dönüşecek. Çankaya Belediyesi, 2022 yılı yatırımlarını yaz aylarında da sürdürüyor. Belediye, Yaşamkent pazar yerinin üst kapama ve yenileme çalışmalarında sona geldi. Konser ve etkinliklerin de düzenlenebileceği 3 bin 450 metrekarelik pazar yeri eylül ayı sonunda hizmete açılacak.

8 YILDA 8 PAZAR YERİ

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Pazar yerleri haftanın bir günü sebze meyve kıyafet satışı yapılan yerler olarak işlev görüyordu. Biz pazar yerlerini haftanın her günü vatandaşların yararlanabileceği sosyal faaliyetlerini sürdürebileceği kent meydanları haline dönüştürdük. İlkini 100. Yıl Pazaryerinde başlattığımız kent meydanı pazaryeri konseptini tüm pazarlarımızda uygulayacağız.

Yaşamkent pazar yerimiz ile birlikte 8 pazar yerimizi yeniledik, 7’sinin üstünü de kapattık. Şimdi buralarda açık hava sinema gösterimlerimizi yapıyoruz, çocuklar gelip oyun oynayabiliyorlar, vatandaşlarımız yürüyüşlerini yapabiliyorlar. Üstü kapalı olduğu için her mevsim bu amaçlarla kullanılabiliyor. Pazar esnafımıza ve vatandaşlarımıza alışverişlerinde konfor sağlayan kapalı pazar yerlerimizin sayısını artıracağız" diye konuştu.