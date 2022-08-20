20 Ağu 2022 - 10:57- Magazin G: 20 Ağu 2022 - 10:58

Survivor Aleyna 'Beceremedim' İle Sahnede...

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Survivor yarışmasında gönülleri fetheden Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor Adasında İbrahim Erkal’a ait olan “Sevme” şarkısını seslendirmiş sosyal medyada hızlı bir şekilde viral olmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu, aldığı single çıkarma tekliflerden sonra müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı.
Survivor Aleyna 'Beceremedim' İle Sahnede... mask
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İlk single çalışmasını geçen yıl yapan Aleyna Kalaycıoğlu şimdi de söz ve müziği kendisine ve Can Deniz Coşkun’a ait olan “Beceremedin” ile adından sıkça söz ettiriyor.
Aleyna Kalaycıoğlu “Beceremedin” ile ilk haftadan 2 milyon izlenmeyi aştı ve yayınlandığı ilk günden itibaren YouTube Trendler listesine girmeyi başarırken, güzelliği ve sesiyle izleyenleri mest etti.

“Beceremedin”in klip yönetmenliğini Şahin Karatutlu ve Eren Derviş yaparken, Aleyna geçtiğimiz gece şarkısının başarısını Alaçatı’da bir mekanda sevdikleriyle bir araya gelerek kutladı. Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde ise 3. single çalışması için çalışmalara başladığını belirtti.

Ünlü şarkıcı Berkay‘ın genç müzisyenlere destek olmak amacıyla kurduğu müzik Hiperaktif Müzik etiketiyle çıkan Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni şarkısı 'Beceremedin' çıkmasıyla yarışmadaki kişilere göndermede mi bulunduğu, yoksa özel hayatıyla ilgili mi beceremedin dediği merak konusu olurken, fanları art arda yorum yaptı.
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20 Ağu 2022 - 10:57 - Magazin

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