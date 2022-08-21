Transanatolıa Rallisi nefes kesti

Bu yıl 12.si düzenlenen yarışların start seremonisi ve seyirci etabı Antakya EXPO alanında yapıldı. Motosiklet, 4x4 Otomobil, Kamyon, Quad ve SSV kategorilerinde yapılan yarışların startını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş verdi.

SAVAŞ: HATAY, TARİH, KÜLTÜR, MEDENİYET, GASTRONOMİ VE SPOR KENTİDİR

Hatay’ın tarih, kültür, medeniyet, gastronomi ve spor kenti olduğunu belirten Savaş, “Hatay, 27 kültür ve 13 medeniyete ev sahipliği yapmış bir kenttir. Hatay, 45 bin yıl öncesine kadar insanların ayak izlerinin olduğu bir şehirdir. İlk tarımın yapıldığı, ilk kez buğdayın ehlileştirildiği, zeytinin ilk kez sofrayla buluştuğu şehirdir. Hatay, İpek Yolu’nun Akdeniz’e açıldığı şehirdir. Kafkaslar’dan Kuzey Afrika’ya, Anadolu’dan Orta Doğu’ya kadar çok önemli bir kenttir” ifadelerini kullanarak Hatay’ı ilklerin ve enlerin şehri olarak tanımladı.

“TRANSANATOLIA’NIN HATAY’DAN BAŞLAMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Hatay’ın tüm özelliklerinin yanında spor kenti olduğunu da ifade eden Savaş, “12 takımımız süper liglerde mücadele veriyor. Türkiye’de en çok branşı olan kulüp de en çok takımı süper liglerde olan kulübü de biziz. Bunun için TransAnatolia’nın buradan başlaması çok önemli. Sporla tarihi, kültürü, medeniyeti ve turizmi birleştirmek için tarihin başlangıcı Hatay’dan Eskişehir’e kadar 16 şehri gezip 2 bin 500 kilometre yol yapacağız” diyerek tüm yarışmacılara başarılar diledi.

Alanda bulunan CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir, Hatay’ın böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasının çok önemli olduğunu vurguladılar.

YARIŞÇILAR ARASINDA MİLLETVEKİLİ DE VAR

Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim de yarışçılar arasındaki yerini aldı. Daha önceki yıllardaki ralli yarışlarında şampiyonluğu bulunan Erim, Hatay’dan başlayan bu zorlu maratonda yer almaktan büyük keyif yaşadığını belirtti.

Konuşmaların ardından Lütfü Savaş, seyirci etabının startını verdi. Savaş, start verildikten sonra 4x4 otomobilde direksiyon başına geçti. 2 kilometrelik parkurda aracı süren Savaş, engebelerle dolu parkurda zorlu yarışı deneyimledi.

YARIŞLAR 27 AĞUSTOS’TA ESKİŞEHİR’DE SONA ERECEK

Hatay’dan başlayıp Eskişehir’de sona erecek ve yaklaşık 2 bin 500 kilometrelik parkurda koşulacak yarışlar 7 gün sürecek. Türkiye ve Avrupa’dan 100’den fazla sporcunun katıldığı yarışlar 27 Ağustos’ta Eskişehir’de sona erecek.