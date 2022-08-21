Mahalle düğününde kavga 1 bekçi şehit, 4 bekçi yaralandı

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Şişli’de sokak düğünü ihbarı alan 5 bekçi, düğün sahipleriyle çıkan arbedede biber gazı kullandı. Biber gazından etkilenen 1 bekçi şehit olurken, 4 beki ise yaralandı.
Şişli Kuştepe Mahallesi’nden meydana gelen olayda, bekçilere düğün sahipleri taş ve sopa ile karşılık verdi. Darbelerden yerde kalan bekçi Oltan Koca, biber gazının da etkisiyle fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Koca, hayatını kaybetti, diğer 4 bekçi, aldıkları darbelerden dolayı hastanede tedavilerine devam edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.