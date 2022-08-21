21 Ağu 2022 - 18:13- Spor

“Tarihi Maç Evlatlarımızla Tekrar Canlanıyor”

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Gençlerbirliği U12 Takımı, 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında Büyük Taarruz adımlarının atıldığı Akşehir'de düzenlenecek olan ‘Akşehir Onur Günü Etkinlikleri’ndeki U12 Turnuvası’na katılacak.
“Tarihi Maç Evlatlarımızla Tekrar Canlanıyor” mask
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Gençlerbirliği U12 Takımı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Taarruz kararını aldığı Akşehir’de gizli bir toplantıda komutanları bir araya getirmek ve gizli bir şekilde kurmaylarıyla planlarını paylaşacak fırsat oluşturmak amacıyla 28 Temmuz 1922’de düzenlediği futbol maçının anısına, 24 Ağustos Akşehir Onur Günü etkinlikleri çerçevesinde 22-23-24 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek U12 Turnuvası’na katılacak.

Akşehir Belediyesi’nin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ve “Tarihi Maç Evlatlarımızla Tekrar Canlanıyor” sloganıyla Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu’nda oynanacak olan turnuvada; Akşehirspor, Altınordu, Antalyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Kayserispor, Konyaspor ve Samsunspor U12 Takımları’nın yanı sıra Gençlerbirliği U12 Takımı da yer alacak.

Gençlerbirliği Kız Futbol Takımı sezona hazırlanıyor

Gençlerbirliği Kız Futbol Takımı’ndaki yaş grupları, sezon hazırlıkları kapsamında Ayvalı Spor ile hazırlık maçı oynadı. Yeni sezon için hazırlıklarını Gençlerbirliği Etlik Hasan Polat Tesisleri’nde sürdüren Gençlerbirliği Kız Futbol Takımı, Ayvalı Spor kız-erkek karma futbol takımıyla hazırlık maçına çıktı. 2010-11-12-13-2014 yaş gruplarının yer aldığı karma maçların ilki 1-0 Gençlerbirliği Kız Takımı’nın üstünlüğüyle sonuçlanırken oynanan diğer iki karşılaşma ise 1-0, 4-0 skorlarla Ayvalı Spor takımının galibiyetiyle tamamlandı.

# ‘Akşehir Onur Günü Etkinlikleri’, Akşehir Belediyesi, gençlik ve spor bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi’, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlerbirliği Kız Futbol Takımı, Gençlerbirliği U12 Takımı
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21 Ağu 2022 - 18:13 - Spor

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