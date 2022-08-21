“Tarihi Maç Evlatlarımızla Tekrar Canlanıyor”

Gençlerbirliği U12 Takımı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Taarruz kararını aldığı Akşehir’de gizli bir toplantıda komutanları bir araya getirmek ve gizli bir şekilde kurmaylarıyla planlarını paylaşacak fırsat oluşturmak amacıyla 28 Temmuz 1922’de düzenlediği futbol maçının anısına, 24 Ağustos Akşehir Onur Günü etkinlikleri çerçevesinde 22-23-24 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek U12 Turnuvası’na katılacak.

Gençlerbirliği Kız Futbol Takımı sezona hazırlanıyor

Gençlerbirliği Kız Futbol Takımı’ndaki yaş grupları, sezon hazırlıkları kapsamında Ayvalı Spor ile hazırlık maçı oynadı. Yeni sezon için hazırlıklarını Gençlerbirliği Etlik Hasan Polat Tesisleri’nde sürdüren Gençlerbirliği Kız Futbol Takımı, Ayvalı Spor kız-erkek karma futbol takımıyla hazırlık maçına çıktı. 2010-11-12-13-2014 yaş gruplarının yer aldığı karma maçların ilki 1-0 Gençlerbirliği Kız Takımı’nın üstünlüğüyle sonuçlanırken oynanan diğer iki karşılaşma ise 1-0, 4-0 skorlarla Ayvalı Spor takımının galibiyetiyle tamamlandı.