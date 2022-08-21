21 Ağu 2022 - 22:09- Magazin

Demet Evgar anne oldu! Demet Evgar ve Levent Babataş çifti kızları Mavi'ye kavuştu

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Ünlü oyuncu Demet Evgar ve eşi Levent Babataş çiftinin 18 Ağustos 2022 tarihinde bir kız bebeği dünyaya gelmişti. Mavi adını verdikleri kızını sağlıkla kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Demet Evgar bugün 13:00’te, doğumu gerçekleştirdiği Acıbadem Taksim Hastanesi’nden taburcu oldu.
Demet Evgar anne oldu! Demet Evgar ve Levent Babataş çifti kızları Mavi'ye kavuştu mask
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Ünlü oyuncu Demet Evgar ve eşi Levent Babataş çiftinin 18 Ağustos 2022 tarihinde bir kız bebeği dünyaya gelmişti. Mavi adını verdikleri kızını sağlıkla kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Demet Evgar bugün 13:00’te, doğumu gerçekleştirdiği Acıbadem Taksim Hastanesi’nden taburcu oldu.

Acıbadem Taksim Hastanesi Başhekimi Dr. Edvin Murrja yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “51.5 santim, 3.375 gram olarak dünyaya gelen Mavi bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. ‘Keşkesiz Doğum’ ekibinden Dr. Selçuk Somer ve Dr. Hakan Çoker liderliğinde, Ebe Ayfer Öztireli ve doğum psikoloğundan oluşan ‘Keşkesiz Doğum’ a Demet hanım da başarıyla uyum sağladı. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”
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21 Ağu 2022 - 22:09 - Magazin

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