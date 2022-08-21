Demet Evgar anne oldu! Demet Evgar ve Levent Babataş çifti kızları Mavi'ye kavuştu

Ünlü oyuncu Demet Evgar ve eşi Levent Babataş çiftinin 18 Ağustos 2022 tarihinde bir kız bebeği dünyaya gelmişti. Mavi adını verdikleri kızını sağlıkla kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Demet Evgar bugün 13:00’te, doğumu gerçekleştirdiği Acıbadem Taksim Hastanesi’nden taburcu oldu.
Acıbadem Taksim Hastanesi Başhekimi Dr. Edvin Murrja yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “51.5 santim, 3.375 gram olarak dünyaya gelen Mavi bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. ‘Keşkesiz Doğum’ ekibinden Dr. Selçuk Somer ve Dr. Hakan Çoker liderliğinde, Ebe Ayfer Öztireli ve doğum psikoloğundan oluşan ‘Keşkesiz Doğum’ a Demet hanım da başarıyla uyum sağladı. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.