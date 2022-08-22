Gülben Ergen'e Sahne Övgüsü...

Sosyal medyasında konserlerinden hayranlarıyla paylaştığı kareleri paylaşan Gülben Ergen, “Sahnesi en eğlenceli şarkıcı sizsiniz yorumuna... Gülben, 'Sahne de ben ve ekip arkadaşlarım eğlenerek yapıyoruz işimizi sizde bize eşlik edince biz daha da coşuyoruz.” diye cevap verdi. Gülben Ergen, performansı ve enerjisiyle yine unutulmaz bir geceye imza attı.
Verdiği kilolarla dikkat çeken Gülben Ergen, Bodrum konserinde Raissa Venessa imzalı kıyafetiyle göz doldurdu. Konserleri için 7 ayrı modacıya 7 ayrı kostüm tasarlatan Gülben Ergen, içlerinden 2 tanesini 23 Ağustos Salı akşamı Kuruçeşme Arena‘da giyecek. Her yıl geleneksel hale getirdiği yaz konserinde yine sahne tasarımı, ışık ve repertuvarıyla Gülben Ergen unutulmaz bir konser verecek olan sevilen sanatçı sahnedeki sürprizleriyle de yine çok konuşulacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.