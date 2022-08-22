22 Ağu 2022 - 21:53- Magazin

Simge, İrem Derici ve Yonca Evcimik’den Destek! Yoncimik'in Şarkısına Yeni Yorum...

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Burak Orhan, “Bi Şeyler”, “Kelepçe”, “Neyin Var?” adını verdiği şarkılarının ardından sözü Sezen Aksu müziği Sezen Aksu, Kıvanç K ‘YA düzenlenmesi Kıvanç Alper Atakan imzalı yıllar önce Türk Popunun efsanesi Yonca Evcimik’in söylediği “Günaha Davet”i müzikseverlerle buluşturuyor.
Simge, İrem Derici ve Yonca Evcimik’den Destek! Yoncimik'in Şarkısına Yeni Yorum... mask
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Burak Orhan, ünlü iletişimci Özgür Aras‘ın prodüktörlüğünü yaptığı Noah Music Entertainment etiketiyle müzikseverlerle yeni şarkısı “Günaha Davet”i müzikseverlerle buluşturacağı için hayli heyecanlı olduğunu ustası Yonca Evcimik'in seslendirdiği şarkısının sorumluluğunu üstünde taşıdığını belirtti.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü okurken, oyunculuk yapmaya ve şan dersleri almaya başlayan sonrasında Los Angeles’ta oyunculuk eğitimleri alan Burak Orhan, Kadir Has Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon yüksek lisansı yaptı.

Eğitim hayatının ardından şan ve dans derslerine devam eden Burak Orhan mezun olduktan sonra müzik çalışmalarına ağırlık vererek çıkardığı “Bi Şeyler”, “Kelepçe”, “Neyin Var?” adını verdiği şarkılarını yayınladı. Profesyonel müzik hayatına emin adımlarla ilerleyen Burak Orhan , yeni şarkısı “Günaha Davet”in vokallerinde müzik dünyasının dev isimleri Simge, İrem Derici ve Yonca Evcimik’den
destek gördü.
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22 Ağu 2022 - 21:53 - Magazin

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