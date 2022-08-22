Mamak Kutludüğün Festivali’nde Renkli Görüntüler...

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte festival alanında vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti. Başkan Murat Köse’ye yakın ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Festivalde büyükler oyunlarla çocukluklarına döndü. Çuval yarışından, eşya bulma yarışına kadar birçok oyunda kıyasıya rekabet sergileyen büyükler, eğlencenin tadına vardı. Mamak Belediyesi çocukları da unutmadı. Kurulan oyun standında minikler doyasıya eğlendi.

Kutludüğün Yayla Festivali olur da gözleme ayran olmaz mı?

Mamaklı hanımların el lezzeti ile pişirilen gözlemeler yiyenlerden tam not aldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de sacın başına geçti, Mamaklı hanımlarla hem sohbet etti hem gözleme pişirdi. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediyesi’ne bu güzel festivali gerçekleştirdiği için teşekkür etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de “Festivaller birliğimizi beraberliğimizi sağlamlaştırmak için çok önemli. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Ayrıca Başkan Murat Köse, bir müjdeyi de paylaştı. “Hizmet ve eser belediyeciliği yapıyoruz. Mamak için yeni hayaller kuruyoruz. Bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz” diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta önümüzdeki aydan itibaren 30 açılışımız olacak” diyerek tamamlanan projelerin tek tek hizmete açılacağının da müjdesini verdi.