22 Ağu 2022 - 16:11- Magazin

TikTok’a Özel Dikey Klip! Cem Yenel’den “Gitmicem”...

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Genç yetenek Cem Yenel’in yeni teklisi “Gitmicem” için eğlence platformu TikTok’a özel ilk kez dikey formatta bir video klip çekildi.
TikTok’a Özel Dikey Klip! Cem Yenel’den “Gitmicem”... mask
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Dünyanın dört bir yanından çok sayıda genç yeteneği ve sanatçıyı bünyesinde barındıran Warner Music Group (WMG) Türkiye’nin yıldızlar kadrosuna kattığı son isim, yetenekli genç müzisyen Cem Yenel olmuştu. Yenel’in önceki şarkıları için de TikTok’la yaptığı iş birliklerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez bir ilke imza atılarak Yenel’in yeni şarkısı için TikTok’a özel bir dikey video klip çekildi. Yenel’in yeni şarkısı diğer dijital platformlardan 1 hafta önce TikTok’ta dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Birinci Bölüm İkinci Bölüm 

Çekilen video dışında Yenel’in şarkısı için TikTok’un başarılı içerik üreticisi Selinay Yalçın’ın da yer aldığı bir tanıtım videosu çekildi. Şarkı kısa sürede TikTok’ta viral oldu. Çok sayıda içerik üreticisi Yenel’in yeni şarkısının sözleriyle meme’ler ve videolar üreterek TikTok’ta paylaştı. Diğer platformlardan önce TikTok’ta içerik üreticileriyle buluşan şarkıyı kullanarak 10 binden fazla içerik üretildi. Yaratıcılık, müzik ve sanatın merkez üssü olmayı iddiasını sürdüren TikTok, önümüzdeki dönemlerde de yeni projeler sunmaya devam edecek. 

Cem Yenel Kimdir?

Cem Arman Yenel, 3 Temmuz 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji - Ekonomi bölümlerinde çift anadal öğrencisi olarak eğitimine devam eden Cem Yenel 2011 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye’ye katılarak söylediği şarkılarla seyircileri etkilemeyi başardı. Öte yandan Yenel, Boğaziçi Üniversitesi Orkestrası BÜMK'de Orkestra solisti olarak şarkı söylüyor. "Aşk Biter Mi" teklisinde başarılı aranjör Volga Tamöz’le çalışan Cem Yenel müzik otoritelerinden tam not aldı.

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22 Ağu 2022 - 16:11 - Magazin

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