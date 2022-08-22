Ümit Besen ve Pamela’ya Başkentte Sevgi Seli...

Küçük büyük herkesin sevgisini kazanan Ümit Besen ve Pamela, Başkentlilere müzik ziyafeti yaşattı. En güzel şarkılarını ANKAmall ziyaretçileriyle hep bir ağızdan söyleyen sanatçılar, Ankaralıların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaştı. Eşsiz sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Başkentlilere müzik dolu bir akşam yaşatan Besen, "40 yıllık dost gibiyiz sizinle, biz artık aile gibiyiz" diyerek Nikahına Beni Çağır Sevgilim, Islak Mendil, Dilek Taşı gibi herkesin sevdiği şarkıları Başkentlilerle birlikte söyledi.
Sahne performansıyla göz dolduran ve güzel sesiyle İstanbul, Ağla Halime, Ararım gibi birbirinden güzel şarkıları söyleyen Pamela ise Ankaralı olduğunu belirterek, " Ankara benim, Ankaralılar da benim... Lise ve üniversiteyi burada okudum, çok seviyorum Ankara'ya gelmeyi" diye konuştu. Programın sonunda birlikte düet yapan iki sanatçı, Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi, Alışmak Sevmekten Daha Zor, Taht Kurmuşsun Kalbime şarkılarıyla izleyenlere şölen tadında bir akşam yaşattı.
Ankara’nın ilk Vintage Fest’i 26 Ağustos Cuma günü start veriyor
Ankara’da ilk kez ANKAmall tarafından gerçekleştirilecek olan, Başkentin en nostaljik festivali Vintage Fest için geri sayım başladı. 26, 27, 28 Ağustos tarihlerinde Botanik bahçede gerçekleşecek olan festivalde birbirinden kıymetli antikaların stantları, paha biçilemez değerde klasik araçların sergisi, keyifli sahne şovları, atölyeler, yarışmalar, konserler ve canlı performanslar yer alacak.
26 Ağustos Cuma günü saat 12.00 itibariyle başlayacak olan ve Cumartesi Pazar da devam edecek olan Festival’de, akşam saatlerine kadar hem çocuklar hem de erişkinler için çeşitli aktiviteler ve birbirinden eğlenceli konserler yer alacak. Cuma akşamı Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, cumartesi akşamı ise Retrobüs konserleri gerçekleşirken, pazar akşamı da açık hava sineması keyfi yaşanacak.
Vintage Fest Programı
26 Ağustos Cuma
12.00 Açılış
13.00-13.45 Güldürenler Doğaçlama
14.00-14.30 Bubble Show
14.45-15.30 Canlı Karaoke Bang / ANKAmall Vintage Star Yarışması
15.45-16.45 Grup Oyalama konser
17.00-17.30 Abidin Özçelik ile Mental Show
17.45-18.15 Dans Show
18.15-19.15 Atölyeler
18.30-19.15 Çocuk gösterileri
20.00 Ayhan Sicimoğlu konseri
27 Ağustos Cumartesi
12.00 Açılış
13.00-13.45 Güldürenler Doğaçlama
14.00-14.30 Bubble Show
14.45-15.30 Canlı Karaoke Bang / ANKAmall Vintage Star Yarışması
15.45-16.45 Grup Fresh!
17.00-17.30 Abidin Özçelik ile Mental Show
17.45-18.15 Dans Show
18.15-19.15 Atölyeler
18.30-19.15 Çocuk gösterileri
20.00 Retrobüs konseri
28 Ağustos Pazar
12.00 Açılış
13.00-13.45 Güldürenler Doğaçlama
14.00-14.30 Çocuk gösterileri
14.45-15.30 Canlı Karaoke Bang / ANKAmall Vintage Star Yarışması
15.45-16.15 Abidin Özçelik ile Mental Show
16.30-17.00 Dans gösterisi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.