Çankaya’da 7/24 Temizlik! Sıcak Geçen Yaz Günlerde Temizlik Çalışmaları Yoğunlaştı...

Çankaya Belediyesi, ilçe genelindeki çöp toplama, sokak temizliği, pazar yeri ve konteyner yıkama çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Toplu temizlik çalışmalarında mahalleler köşe bucak temizlenirken, pazar yerleri, esnafın pazar yerinden ayrılmasıyla birlikte anında yıkanıyor. Günlük üç vardiya çöp toplama işlemi yapan Belediye ekipleri ayrıca çöp konteynerlerini yıkama ve ilaçlama ile dezenfekte ediyor. Her mahallede çalışmalarını sürdüren ekiplere, temizlik araçları da dal budak ve konteyner kenarlarına bırakılan eski eşyaları toplayarak eşlik ediyor.
İBADETHANELERDE PERİYODİK TEMİZLİK
Vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri tüm ibadethanelerde önceden belirlenen bir program dahilinde çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi temizlik ekipleri, cami halılarını süpürüyor, dezenfektanlarla hijyenik hale getiriyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.