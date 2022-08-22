Başkent İç Turizm'e Ücretsiz VIP...

Başkent turizmini canlandırmak amacıyla yeni projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent tarihini tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde başlatılan ücretsiz ring hizmeti devam ediyor. Şarj edilebilir hibrit araca, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

ÇEVRE DOSTU ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İLE RAHAT VE KONFORLU YOLCULUK





Turistik amaçlı düzenlenen ücretsiz ring seferleri, pazartesi günleri hariç hafta içi her gün 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Çevre dostu iki elektrikli araç ile rahat ve konforlu bir şekilde yolculuk yapan vatandaşlar, ring uygulamasından duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Aşkın Şahlan:

“Kale mahallesinde yaşıyorum. Gündelik hayatımızı bu araçlar çok rahatlattı. Ulaşım en büyük sıkıntımızdı. Bu uygulamayı takdir ediyor ve teşekkür ediyoruz.”

-Selahattin Yurtaçan: “Sürekli araçları kullanıyorum. Ücretsiz olması da çok avantajlı. Ulaşımımız kale’ye kolaylaştı. Ulaşım zor oluyordu bu uygulama bizi çok rahatlattı.”

-Selami Vural:

“Sosyal medyadan bu hizmetin verildiğini gördüm. Uzun zamandır kaleyi gezmeye gitmek istiyordum. Bugün arkadaşımla bu araçları kullanarak gittik. Önceden kaleye ulaşmakta zorlanıyorduk ama şimdi bu ring araçları sayesinde daha sık gidiyoruz ve kolay ulaşım sağlıyoruz. Teşekkür ediyorum başarılı bir uygulama olmuş.”

-Halil Sözer:

“Ben Kale’de oturuyorum. Bu araçlarla yerli yabancı turistler daha kolay ulaşım sağlıyor. Hem esnaf hem vatandaş da araçlardan yararlanıyor. Gerçekten bu sayede kale esnafı ekonomik olarak rahatlamış oluyor.”