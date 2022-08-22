22 Ağu 2022 - 11:41- Belediyeler G: 22 Ağu 2022 - 11:42

Minik Rakipler Başkan Ertuğrul Çetin’i Terletti...

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Pursaklar Belediyesi tarafından yakın zamanda hizmete açılan ilçenin ilk tenis kortu unvanına sahip olan Tenis Kortunda Başkan Ertuğrul Çetin, küçük rakipleri ile kozlarını paylaştı.
Minik Rakipler Başkan Ertuğrul Çetin’i Terletti... mask
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Pursaklar'da ilk tenis kortu unvanına sahip olan Tenis Kortu tesisi, hizmet vermeye başladığı ilk günden itibaren büyükten küçüğe sporla iç içe olan misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Pursaklar Belediyesi tarafından her türlü teknik detayın düşünüldüğü Tenis Kortunda gençlerle ve çocuklarla sık sık bir araya gelen Başkan Ertuğrul Çetin, küçük rakipleri ile kıyasıya mücadelelere sahne olan tenis maçı oynadı.   

‘‘Genç nesillerimizin farklı spor branşlarıyla tanışabilmeleri için nitelikli tesisler kazandırmaya devam edeceğiz’’

Tenis Kortunun, her yaş grubundaki vatandaşın faydalanabilmesi için bütün detayların titizlikle düşünüldüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘por altyapısını güçlendirmek ve ilçe halkının spora ilgisini arttırmak amacıyla ilçemizde hizmete açtığımız Tenis Kortumuzda çocuklarımızla, keyifli ve rekabetçi bir maç oynadık. 

Spora ilgi duyan her yaş grubundan vatandaşın faydalandığı tesisimize gençlerimizi ve çocuklarımızın ilgi göstermesi bizleri ayrıca çok mutlu ediyor. Genç nesillerimizin farklı spor branşlarıyla tanışabilmeleri için nitelikli tesisler kazandırmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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22 Ağu 2022 - 11:41 - Belediyeler

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