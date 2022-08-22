22 Ağu 2022 - 11:44- Belediyeler G: 22 Ağu 2022 - 11:45

Mamak'da 11 Merkezde 14 Farklı Dalda Eğitim...

ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediyesi “yaz kış demeden spor” bilinciyle 11 ayrı merkezde 14 farklı branşta 8 bin 581 kursiyeri kurslarla buluşturdu. Voleyboldan basketbola, yüzmeden masa tenisi, dart ve okçuluğa kadar 14 farklı branşta eğitim alan kursiyerler, bu eğitimlerden ücretsiz faydalandı. 
Mamak'da 11 Merkezde 14 Farklı Dalda Eğitim... mask
+13
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her çocuğumuzun bir spor dalında lisanslı olmasını istiyoruz. Açtığımız kurslarla çocuklarımızın yeni spor dallarıyla tanışması, başarılı oldukları dallarda eğitimlerini sürdürmeleri bizim için önemli. Yaz döneminde tatil süresince çocuklarımız gençlerimiz açtığımız kurslardan ücretsiz faydalandı. Mamak Belediyesi olarak çocuklarımızın gençlerimizin her zaman yanındayız” dedi. 

Yaz Spor Kursları Kapanış Şöleni 

Mamak Belediyesi’nin spor merkezlerinde tatillerini dolu dolu geçiren çocuklar, gençler eğitimlerini başarıyla tamamladı. Artık mezuniyet zamanı… Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda “Yaz Spor Kursları Kapanış Şöleni” düzenlenecek. Kursiyerler jimnastikten, sayokana birçok alanda hünerlerini sergileyecek. 
# Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak'da 11 Merkezde 14 Farklı Dalda Eğitim..., ankara, ankara mamak, mamak belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Minik Rakipler Başkan Ertuğrul Çetin’i Terletti... mask
Minik Rakipler Başkan Ertuğrul Çetin’i Terletti...
Çankaya’da 7/24 Temizlik! Sıcak Geçen Yaz Günlerde Temizlik Çalışmaları Yoğunlaştı... mask
Çankaya’da 7/24 Temizlik! Sıcak Geçen Yaz Günlerde Temizlik Çalışmaları Yoğunlaştı...
Başkan Ercan’dan Yaz Akşamlarında Vatandaş ve Esnafa Ziyaret... mask
Başkan Ercan’dan Yaz Akşamlarında Vatandaş ve Esnafa Ziyaret...
Seymenler, Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası'na Renk Kattı... mask
Seymenler, Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası'na Renk Kattı...
Mamak Kutludüğün Festivali’nde Renkli Görüntüler... mask
Mamak Kutludüğün Festivali’nde Renkli Görüntüler...
Kahramankazan'ın Köylerindeki İhtiyaçlar Gideriliyor... mask
Kahramankazan'ın Köylerindeki İhtiyaçlar Gideriliyor...
Altındağ'da Hasat Zamanı... mask
Altındağ'da Hasat Zamanı...
Sincan Eko-Çiftlik Merkezi Görenleri Mest Ediyor... mask
Sincan Eko-Çiftlik Merkezi Görenleri Mest Ediyor...
Gölbaşı 2.Geleneksel Basın Futbol Turnuvası... mask
Gölbaşı 2.Geleneksel Basın Futbol Turnuvası...
Çankaya Yaşamkent Kapalı Pazar Yeri Eylül Sonunda Açılıyor... mask
Çankaya Yaşamkent Kapalı Pazar Yeri Eylül Sonunda Açılıyor...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Minik Rakipler Başkan Ertuğrul Çetin’i Terletti... mask
Minik Rakipler Başkan Ertuğrul Çetin’i Terletti...
Başkent İç Turizm'e Ücretsiz VIP... mask
Başkent İç Turizm'e Ücretsiz VIP...
Çankaya’da 7/24 Temizlik! Sıcak Geçen Yaz Günlerde Temizlik Çalışmaları Yoğunlaştı... mask
Çankaya’da 7/24 Temizlik! Sıcak Geçen Yaz Günlerde Temizlik Çalışmaları Yoğunlaştı...
Başkan Ercan’dan Yaz Akşamlarında Vatandaş ve Esnafa Ziyaret... mask
Başkan Ercan’dan Yaz Akşamlarında Vatandaş ve Esnafa Ziyaret...
Seymenler, Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası'na Renk Kattı... mask
Seymenler, Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası'na Renk Kattı...
Ümit Besen ve Pamela’ya Başkentte Sevgi Seli... mask
Ümit Besen ve Pamela’ya Başkentte Sevgi Seli...
Mamak Kutludüğün Festivali’nde Renkli Görüntüler... mask
Mamak Kutludüğün Festivali’nde Renkli Görüntüler...
Kahramankazan'ın Köylerindeki İhtiyaçlar Gideriliyor... mask
Kahramankazan'ın Köylerindeki İhtiyaçlar Gideriliyor...
Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Altındağ'da Hasat Zamanı... mask
Altındağ'da Hasat Zamanı...

22 Ağu 2022 - 11:44 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Minik Rakipler Başkan Ertuğrul Çetin’i Terletti... mask
Minik Rakipler Başkan Ertuğrul Çetin’i Terletti...
Çankaya’da 7/24 Temizlik! Sıcak Geçen Yaz Günlerde Temizlik Çalışmaları Yoğunlaştı... mask
Çankaya’da 7/24 Temizlik! Sıcak Geçen Yaz Günlerde Temizlik Çalışmaları Yoğunlaştı...
Başkan Ercan’dan Yaz Akşamlarında Vatandaş ve Esnafa Ziyaret... mask
Başkan Ercan’dan Yaz Akşamlarında Vatandaş ve Esnafa Ziyaret...
Seymenler, Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası'na Renk Kattı... mask
Seymenler, Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası'na Renk Kattı...
Mamak Kutludüğün Festivali’nde Renkli Görüntüler... mask
Mamak Kutludüğün Festivali’nde Renkli Görüntüler...
Kahramankazan'ın Köylerindeki İhtiyaçlar Gideriliyor... mask
Kahramankazan'ın Köylerindeki İhtiyaçlar Gideriliyor...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL