Mamak'da 11 Merkezde 14 Farklı Dalda Eğitim...

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her çocuğumuzun bir spor dalında lisanslı olmasını istiyoruz. Açtığımız kurslarla çocuklarımızın yeni spor dallarıyla tanışması, başarılı oldukları dallarda eğitimlerini sürdürmeleri bizim için önemli. Yaz döneminde tatil süresince çocuklarımız gençlerimiz açtığımız kurslardan ücretsiz faydalandı. Mamak Belediyesi olarak çocuklarımızın gençlerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Yaz Spor Kursları Kapanış Şöleni

Mamak Belediyesi’nin spor merkezlerinde tatillerini dolu dolu geçiren çocuklar, gençler eğitimlerini başarıyla tamamladı. Artık mezuniyet zamanı… Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda “Yaz Spor Kursları Kapanış Şöleni” düzenlenecek. Kursiyerler jimnastikten, sayokana birçok alanda hünerlerini sergileyecek.