Mamak'da 11 Merkezde 14 Farklı Dalda Eğitim...

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her çocuğumuzun bir spor dalında lisanslı olmasını istiyoruz. Açtığımız kurslarla çocuklarımızın yeni spor dallarıyla tanışması, başarılı oldukları dallarda eğitimlerini sürdürmeleri bizim için önemli. Yaz döneminde tatil süresince çocuklarımız gençlerimiz açtığımız kurslardan ücretsiz faydalandı. Mamak Belediyesi olarak çocuklarımızın gençlerimizin her zaman yanındayız” dedi.
Yaz Spor Kursları Kapanış Şöleni
Mamak Belediyesi’nin spor merkezlerinde tatillerini dolu dolu geçiren çocuklar, gençler eğitimlerini başarıyla tamamladı. Artık mezuniyet zamanı… Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda “Yaz Spor Kursları Kapanış Şöleni” düzenlenecek. Kursiyerler jimnastikten, sayokana birçok alanda hünerlerini sergileyecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.