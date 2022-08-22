22 Ağu 2022 - 11:48- Belediyeler G: 22 Ağu 2022 - 11:49

Pursaklar'da Gençlik Konseri Rüzgârı! Canbay&Wolker Konseri...

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Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Konserinde sahne alan Canbay&Wolker, vatandaşlara unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.
Pursaklar'da Gençlik Konseri Rüzgârı! Canbay&Wolker Konseri... mask
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Son zamanlarda gerçekleştirdiği kültürel ve sanatsal etkinliklerle gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkesin takdirini kazanan Pursaklar Belediyesi, Gençlik Konserleri kapsamında son günlerdeki şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Canbay Wolker müzik severlere unutulmaz anlar yaşattı. Pursaklar Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen konserde, vatandaşların coşkusuna ve heyecanına ortak olmak için alanda bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, konser boyunca on binlerce gencin arasında yer alarak, Canbay&Wolker’ın şarkılarına eşlik etti. 

‘‘Teşekkürler Pursaklar. Teşekkürler Canbay&Wolker’’

Vatandaşların, kültür ve sanatla iç içe olabilmeleri için birbirinden farklı etkinlikleri imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bugün, belediyemizin önünde gerçekleştirdiğimiz Canbay&Wolker konserimizde her yaştan hemşehrimizle bir araya geldik. Gençlerimizin katılımı ve teveccühü takdire şayan. Büyük coşku ve heyecana sahne olan konserimizdeki etkileşim bizleri büyük mutluluk yaşattı. Her şey onlar için. Teşekkürler Pursaklar. Teşekkürler Canbay&Wolker’’ dedi. 

Canbay&Wolker hayranlarını bir araya getiren, unutulmaz gecenin mimarı Başkan Ertuğrul Çetin, konser sonunda sahneye gelip, sanatçılara teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

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22 Ağu 2022 - 11:48 - Belediyeler

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