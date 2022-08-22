22 Ağu 2022 - 13:12- Belediyeler G: 22 Ağu 2022 - 13:13

Keçiören’de Mıntıka Temizliği...

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Keçiören Belediyesi ilçeye bağlı köylerde ve mesire alanlarında mıntıka temizliği yaptı. Ekipler, Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerinde doğaya bırakılan ve dönüşümü zor olan plastik, kâğıt ve cam türünden birçok atığı toplayarak bertaraf etti.
Keçiören’de Mıntıka Temizliği... mask
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Özellikle hafta sonu doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin ziyaret ettiği mesire alanlarında oluşan kirliliği her hafta rutin olarak temizlediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, doğaseverlerin çöplerini çevreye bırakmaması konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Altınok, “Köylerimizin ve mesire alanlarımızın temizliğine büyük özen gösteriyoruz.

Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği alanlarımızı sık sık temizliyoruz. Vatandaşlarımızın da özellikle doğada dönüşümü zor olan atıkları poşetlemek suretiyle çöp bırakma noktalarına koymalarında fayda var. Geleceğimiz için çevremizi temiz tutalım. Doğamızı ve ağaçlarımızı lütfen koruyalım.” dedi.​
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22 Ağu 2022 - 13:12 - Belediyeler

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