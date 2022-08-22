Keçiören’de Mıntıka Temizliği...

Özellikle hafta sonu doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin ziyaret ettiği mesire alanlarında oluşan kirliliği her hafta rutin olarak temizlediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, doğaseverlerin çöplerini çevreye bırakmaması konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Altınok, “Köylerimizin ve mesire alanlarımızın temizliğine büyük özen gösteriyoruz.
Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği alanlarımızı sık sık temizliyoruz. Vatandaşlarımızın da özellikle doğada dönüşümü zor olan atıkları poşetlemek suretiyle çöp bırakma noktalarına koymalarında fayda var. Geleceğimiz için çevremizi temiz tutalım. Doğamızı ve ağaçlarımızı lütfen koruyalım.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.