23 Ağu 2022 - 09:56- Spor G: 23 Ağu 2022 - 09:57

TOFAŞ Basketbol Altyapıda Teknik Kadro Belirlendi...

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Teknik koordinatörlüğünü Samir Seleskoviç’in yaptığı TOFAŞ basketbol altyapı takımlarımızda 2022-2023 sezonunda görev yapacak antrenörlerimiz belli oldu.
TOFAŞ Basketbol Altyapıda Teknik Kadro Belirlendi... mask
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TOFAŞ Spor Kulübü’nde 2022-2023 sezonu öncesi altyapı teknik yapılanması belirlendi. Planlanmış bir sistem içerisinde oluşturduğu model ile rekabetçi, etik değerlere sahip, davranışlarıyla örnek olan, TOFAŞ değerlerine uyan, A takım seviyesinde sporcular yetiştirmeyi kendisine misyon edinen kulübümüz, basketbol altyapı organizasyonunda yeni görevlendirmelerde bulunurken, Altyapı Teknik Koordinatörlüğü’nü Samir Seleskoviç’in (Sedat Pınar) gerçekleştirdiği altyapı teknik yapılanmamıza iki yeni antrenör dahil oldu.

Genç basketbolcuların daha fazla süre almaları, inisiyatif kullanma becerilerini geliştirmeleri, oynama alışkanlığı kazanmaları ve yüksek mücadele atmosferinde profesyonel kariyerlerine hazırlanmalarını amaçlayan Basketbol Gençler Ligi’nde (BGL) mücadele verecek olan TOFAŞ BGL Genç Takımımız’ın başantrenörlüğü için Türk basketbolunun deneyimli antrenörlerinden Cem Akdağ ile anlaşma sağlandı.

Son olarak Gelişim Koleji Genç Takım Başantrenörülüğü görevinde bulunan Cem Akdağ, antrenörlük kariyerinde daha önce kadın ve erkek milli takımlarında yıllarca antrenörlük yapmış, kadın basketbolunda Brisa ve Galatasaray; Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş, Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Gaziantep, Olin Edirne ve Eskişehir Basket; Türkiye Basketbol Ligi’nde ise TED Kolejliler takımlarında görev almıştı.

BGL Genç Takımı'nda Cem Akdağ’ın yardımcı antrenörlüklerini Caner Topaloğlu ve Doğukan Urgancı yapacak.

Yeni dönem altyapı teknik ekibe dahil olan Fırat Yavuz ise TOFAŞ U16 Yıldız A Takımımız’da görev alacak. Antrenörlüğe Galatasaray altyapısında başlayan Yavuz, son 4 yılda İstanbul Cedi Osman Basketbol’da görev yaparken, geçtiğimiz sezon Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol’da; A Takım Yardımcı Antrenörü, U18 Takımı Başantrenörü ve Altyapı Sorumluluğusss görevlerinde bulundu.

# TOFAŞ Spor Kulübü, Teknik koordinatör Samir Seleskoviç, TOFAŞ BGL Genç Takımı, TOFAŞ U16 Yıldız A Takımı
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23 Ağu 2022 - 09:56 - Spor

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