23 Ağu 2022 - 11:27- Belediyeler G: 23 Ağu 2022 - 11:28

Pursaklar’da Doğal Taşlar Tasarıma Dönüşüyor Şifa Dağıtıyor...

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Son yıllarda açılan çeşitli kurslarla kadınları iş hayatına kazandıran Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri, şifalı doğal taş işleme kursunu açtı.
Pursaklar’da Doğal Taşlar Tasarıma Dönüşüyor Şifa Dağıtıyor... mask
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Arapça, bilgisayar, cilt bakımı, çocuk gelişimi, giyim, hızlı klavye, iğne oyası, okuma yazma, işaret dili, kazaziye, kurdele nakışı, dikiş, diksiyon, drama, F klavye, karakalem resim çalışması, miyoki takı kursları, dekoratif ahşap süsleme, Kur’an eğitimi, ahşap boyama vb. birçok kursla kadınlara hizmet veren Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri, doğal taş işleme kursunu hizmete açtı.

Açılan kursla birlikte Hanım Evleri kursiyerleri, birçok doğal taşı işleyerek kolye, küpe, bileklik ve süs eşyası şeklinde tasarlayarak hem zihinsel hem de fiziksel birçok faydası olduğu düşünülen ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan taşları tasarlamaya başladı. 

‘‘Halk Eğitim Merkezimizle birlikte yeni imkânlar ortaya çıkararak yeni kursiyerlerimizle, yeni kurslarla yolumuza devam ediyoruz’’

Yeni açılan kurslara katılan kadınlara muvaffakiyetler dileyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hanım Evlerimize gelen kursiyerlerimiz, kültür ve sanatın yanı sıra aldıkları mesleki kurs eğitimleri ile hayallerine ulaşmalarının yanı sıra aile bütçelerini destekleyecek mesleki tecrübe edinme fırsatı yakalıyor. Halk Eğitim Merkezimizle birlikte yeni imkânlar ortaya çıkararak, yeni kursiyerlerimizle, yeni kurslarla yolumuza devam ediyoruz.

Bu kapsamda farklı alanlarda yeni kurslar açmaya devam ederek, şifalı doğal taş işleme kursunu hizmete açtık. Kurslarımızı çok önemsiyoruz. Kurslarımızdan faydalanarak meslek sahibi olan, kendi iş yerlerini açan birçok kursiyerimiz var. Bizlerde elimizden gelenin en iyisini yaparak estetiğe, sanata, zanaata özen gösteren, değer veren ve bunlara sahip çıkan nesiller yetiştirmek için çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz’’ dedi.

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23 Ağu 2022 - 11:27 - Belediyeler

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