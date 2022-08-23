23 Ağu 2022 - 19:02- Belediyeler

Pursaklar Evcil Hayvanlar ve Veterinerlik Tesisi Ziyaretçilerini Bekliyor...

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Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen, alternatif dinlenme ve eğlenme merkezlerinden olan Evcil Hayvanlar ve Veterinerlik Tesisi, vatandaşları ağırlıyor.
Pursaklar Evcil Hayvanlar ve Veterinerlik Tesisi Ziyaretçilerini Bekliyor... mask
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20 farklı kanatlı türden kümes hayvanını bünyesinde barındıran Evcil Hayvanlar ve Veterinerlik Tesisi ile Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara ve çocuklara soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan hayvanların tanıtımını yaparken, hayvan sevgisini de aşılıyor. 

‘‘Keyif dolu bir gün geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi tesislerimize bekliyoruz’’

Çocukların kanatlı hayvanları yakından tanıması ve sevmesi için önemli bir tesis olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle çocuklu ailelerimizin ziyaret etmek isteyecekleri alanın başında gelen Evcil Hayvanlar ve Veterinerlik Tesisimizde 20 farklı kanatlı hayvan türüne ev sahipliği yapıyoruz. Kümes hayvanlarımızın bakımı hekimlerimiz tarafından günlük olarak gerçekleştiriyoruz. Veteriner hekimlerimiz kontrolü altında kaybolmaya yüz tutmuş kanatlıları çoğaltarak doğaya salmayı da planlıyoruz Keyif dolu bir gün geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi tesislerimize bekliyoruz’’ dedi. 

Pursaklar Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen, kanatlı hayvanlara ev sahipliği yaparken, sokak hayvanlarının rehabilite edilmesine, onların aşısından kısırlaştırılmasına kadar birçok tedavi yöntemi uygulanan Evcil Hayvanlar ve Veterinerlik Tesisi, kuluçka ve ana kucağı makinesi ile de civciv üretimi yapıyor.

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23 Ağu 2022 - 19:02 - Belediyeler

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