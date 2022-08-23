23 Ağu 2022 - 19:03- Eğitim

Tiyatronun Yeni Yıldızları Başkentte Yetişecek...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Gençlik Merkezi, konservatuvara hazırlanan öğrencilere destek olmak ve sahneyle buluşmak isteyen vatandaşlara yönelik yetenek seçme ve değerlendirme sınavı düzenledi.
Tiyatronun Yeni Yıldızları Başkentte Yetişecek... mask
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20-21 Ağustos’ta düzenlenen ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı seçmelerde tiyatro oyunculuğu, doğaçlama, güzel konuşma, sahne hâkimiyeti ve şan (müzik) alanlarında değerlendirmeler yapıldı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte kültür ve sanatı önceleyen çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Başkenti sanatın merkezi hâline getirmek için de mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, hem konservatuvar sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olmak hem de sahneyle buluşmak isteyen adaylar için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. 

UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE TİYATRO EĞİTİMİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Altındağ Gençlik Merkezi, Başkentte yeni yetenekleri keşfetmek için tiyatro eğitim süreci başlattı.20-21 Ağustos’ta Altındağ Gençlik Merkezi’nde düzenlenen, 14 yaş ve üzeri yaklaşık 200 adayın katıldığı seçmelerde tiyatro oyunculuğu, doğaçlama, güzel konuşma, sahne hâkimiyeti ile şan (müzik) alanında yetenek seçme ve değerlendirme sınavı yapıldı.

60 asıl ve 10 yedek aday seçmeleri başarıyla tamamlarken eğitimler, eylül ayında başlayacak ve Altındağ Gençlik Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleşecek. Adaylar, uzman eğitmenler eşliğinde 9 ay boyunca tiyatro eğitimi alacak. 

AMAÇ YENİ YETENEKLERİ TİYATROYA KAZANDIRMAK

Tiyatroya yeni yetenekler kazandırmak için seçmeler düzenlediklerini belirten Altındağ Gençlik Merkezi İdarecisi Murat Saykı, süreç ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Başlatmış olduğumuz projedeki amacımız sahneseverleri ve tiyatroseverleri sahnede bir araya getirmek ve aynı zamanda konservatuvar eğitimi alacak öğrencilerimize destekte bulunmak. Yaklaşık 200 kişilik başvuru oldu. 2 gün süren seçmelerimiz tamamlandıktan sonra eğitimlerimize başlayacağız. Eğitimler sonrasında seçtiğimiz tiyatro öğrencilerimizin çeşitli tiyatro oyunlarını Ankaralılara ücretsiz olarak sergiletmeyi amaçlıyoruz.”

Tiyatroseven herkesi beklediklerini belirten Altındağ Gençlik Merkezi Tiyatro hocası Emin Kutluca ise “Yeni yetişen oyuncularımızı sahneye hazırlamak için bu eğitimleri düzenliyoruz. Konservatuvara hazırlanan öğrencilere de destek olmak istiyoruz. Eğitimlerimiz ücretsiz olarak gerçekleşecek” açıklamasında bulundu. 

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23 Ağu 2022 - 19:03 - Eğitim

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