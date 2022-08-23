Başkent Granfondo Bisiklet Yarışına Ev Sahipliği Yaptı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürüyor. Türkiye’de ilk defa 2015 yılında gerçekleştirilen ve bugüne kadar İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya gibi çok sayıda şehirde bisiklet tutkunlarını buluşturan ve Ankara’da ilk kez düzenlenen ‘Granfondo Bisiklet Yarışına’ lojistik destek sağladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, ilk kez Başkentte düzenlenen ve bin 200 sporcunun katıldığı ‘Başkent Granfondo’ bisiklet yarışına lojistik destek sağladı.

BİSİKLET SPORCULARI PEDAL ÇEVİRDİ

Anıttepe Spor Tesisleri'nde başlayan yarışta bin 200 bisikletçi; uzun parkurda 93, kısa parkurda ise 43 kilometre pedal çevirdi. Kısa parkurda, Tandem kategorisinde engelli bisiklet sporcuları da yarışma imkânı buldu.

Uzun parkurda erkeklerde Gökhan Uzuntaş, kadınlarda ise Sevcan Alper birinci oldu. Kısa parkuru ise erkeklerde Emre Kaplan, kadınlarda ise Züleyha Dikbaş birinci sırada tamamladı.

“TÜRK SPORUNA VE SPORCUSUNA HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK”

ABB olarak Türk sporuna ve sporcusuna hizmetlerinin devam edeceğini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, şunları kaydetti:

“Granfondo Bisiklet Yarışları Ankara’da ilk kez düzenleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu yarışlara katkılarımızı sunuyoruz. Başkanımız Mansur Yavaş’ın da söylediği gibi Türk sporuna ve sporcusuna hizmetlerimize devam edeceğiz.”

ANKARA’NIN DOĞASI HAYRAN BIRAKTI

Granfondo Bisiklet Yarışı için Ankara’ya gelen binlerce yarışmacı kentin doğasına hayran kaldıklarını belirtirken, yarışlarla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

-Nusret Emre Yılmaz: “Başkentte böyle bir organizasyon düzenlenmesi çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Kayra Alp Tekin: “Bisiklete gönül veren biri olarak böyle bir organizasyonda yer aldığım için çok mutluyum.”

-Cüneyt Yavuz: “Beykoz’dan sonra Ankara’daki yarışa katılıyorum. Bir bisikletsever olarak bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyorum.”

-İsa Kutlu: “Bisiklet yarışına katılmak için Yalova’dan Ankara’ya geldim. Organizasyon gerçekten çok güzel, her şey düşünülmüş.”

-Züleyha Dikbaş: “Granfondo Bisiklet Yarışına katılmak için İzmir’den geldim. Bisiklet sürmek için hava çok güzel. Yarışların tüm ülkede düzenlenmesini istiyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Sevcan Alper: “Bisiklet yarışına katılmak için İzmir’den geliyorum. Başkentin sıcak havasında ve temiz doğasında 93 km pedal çevirdim. Yarışmada birincilik kazandığım için çok mutluyum.”