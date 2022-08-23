Başkent Ekibi Gençlerbirliği Güçlendi...

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında sahasında Pendikspor’u ağırlayacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda koordinasyon çalışmasına geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde saha kenarına kurulu istasyonlarda dönüşümlü olarak kuvvet ağırlıklı çalışan kırmızı-karalı ekip çeşitli pas organizasyonuyla antrenmanı sürdürdü.

Günün tek antrenmanı dar alanda 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla son buldu.