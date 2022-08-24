Çankaya Açık Hava Sinemasında Bu Hafta 3 Film...

Çankaya geleneği "Açık Hava Sinema Günleri" 26, 27 ve 28 Ağustos'ta Aşıkpaşa Pazar Yeri, Keklikpınarı Pazar Yeri ile Âşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Bahçesinde düzenlenecek gösterimlerle devam edecek. Bu hafta sonu üç mahallede Aykut Enişte 2, Zoraki Misafir ve Eltilerin Savaşı komedi filmlerinin gösterimi yapılacak.
Açık havada 18 Eylül'e kadar sürecek Aykut Enişte 2, Eltilerin Savaşı, Zoraki Misafir ve The Father (Baba) filmleri gösterimi, patlamış sıcak mısır ve gazoz ikramı ile sinema keyfi yaşatmaya devam edecek.
SİNEMA GÜNLERİ TAKVİMİ
Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema gösterim takvimi ise şöyle:
26 Ağustos Cuma – 20.30 / Aşıkpaşa Pazar Yeri/Bademlidere / Zoraki Misafir
27 Ağustos Cumartesi – 20.30 / Keklik Pazar Yeri - Dikmen / Eltilerin Savaşı
28 Ağustos Pazar – 20.30 / Âşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Bahçesi / Aykut Enişte 2
2 Eylül Cuma – 20.00 / Cebeci Camii Önü / Eltilerin Savaşı
3 Eylül Cumartesi – 20.00 / Mürsel Uluç Pazar Yeri - İlker, Dikmen / Aykut Enişte 2
4 Eylül Pazar – 20.00 / Eski Karapınar Çankaya Evi Önü / Zoraki Misafir
9 Eylül Cuma – 20.00 / 100. Yıl Pazar Yeri / Aykut Enişte 2
10 Eylül Cumartesi – 20.00 / Emek Pazar Yeri / Eltilerin Savaşı
11 Eylül Pazar – 20.00 / Arcadium AVM Arkası / Baba (The Father)
16 Eylül Cuma – 20.00 / İsmet İnönü Parkı (365 AVM Arkası) / Eltilerin Savaşı
17 Eylül Cumartesi – 20.00 / Uğur Mumcu Parkı / Aykut Enişte 2
18 Eylül Pazar – 20.00 / Akpınar Pazar Yeri / Zoraki Misafir
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.