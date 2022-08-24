Çankaya Açık Hava Sinemasında Bu Hafta 3 Film...

Çankaya geleneği "Açık Hava Sinema Günleri" 26, 27 ve 28 Ağustos'ta Aşıkpaşa Pazar Yeri, Keklikpınarı Pazar Yeri ile Âşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Bahçesinde düzenlenecek gösterimlerle devam edecek. Bu hafta sonu üç mahallede Aykut Enişte 2, Zoraki Misafir ve Eltilerin Savaşı komedi filmlerinin gösterimi yapılacak.

Açık havada 18 Eylül'e kadar sürecek Aykut Enişte 2, Eltilerin Savaşı, Zoraki Misafir ve The Father (Baba) filmleri gösterimi, patlamış sıcak mısır ve gazoz ikramı ile sinema keyfi yaşatmaya devam edecek.

SİNEMA GÜNLERİ TAKVİMİ

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema gösterim takvimi ise şöyle:

26 Ağustos Cuma – 20.30 / Aşıkpaşa Pazar Yeri/Bademlidere / Zoraki Misafir

27 Ağustos Cumartesi – 20.30 / Keklik Pazar Yeri - Dikmen / Eltilerin Savaşı

28 Ağustos Pazar – 20.30 / Âşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Bahçesi / Aykut Enişte 2

2 Eylül Cuma – 20.00 / Cebeci Camii Önü / Eltilerin Savaşı

3 Eylül Cumartesi – 20.00 / Mürsel Uluç Pazar Yeri - İlker, Dikmen / Aykut Enişte 2

4 Eylül Pazar – 20.00 / Eski Karapınar Çankaya Evi Önü / Zoraki Misafir

9 Eylül Cuma – 20.00 / 100. Yıl Pazar Yeri / Aykut Enişte 2

10 Eylül Cumartesi – 20.00 / Emek Pazar Yeri / Eltilerin Savaşı

11 Eylül Pazar – 20.00 / Arcadium AVM Arkası / Baba (The Father)

16 Eylül Cuma – 20.00 / İsmet İnönü Parkı (365 AVM Arkası) / Eltilerin Savaşı

17 Eylül Cumartesi – 20.00 / Uğur Mumcu Parkı / Aykut Enişte 2

18 Eylül Pazar – 20.00 / Akpınar Pazar Yeri / Zoraki Misafir