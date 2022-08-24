Pursaklar'da Bayat Ekmekler Çöpe Değil Ekmek Kutusuna!

Pursaklar Belediyesi, her gün yüzbinlerce ekmeğin çöpe gitmesinin önüne geçmek ve hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılamak için bayat ekmek kutularını ilçe genelinde yaygınlaştırarak israfın önüne geçiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bu kutulara erişimini kolaylaştırarak bayat ekmeklerini çöpe değil, Atık Ekmek Toplama Kutularına atmalarına olanak sağlıyor. Mevcutta bulunan ve kullanım özelliğini yitirmiş kutular ise yenileriyle değiştirilerek yeni, modern görünümüne kavuşuyor.

Kutularda biriken ekmekler periyodik olarak ekipler tarafından toplanırken sokak hayvanlarının beslenmesi için yem haline dönüştürülüp, beslenme noktalarına götürülüyor.

‘‘Pursaklar'da hiçbir ekmek israf edilmeyecek’’

Atık ekmekleri hayvanlara yem olarak dönüştürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemizin belli noktalarına yerleştirdiğimiz atık ekmek kutularını daha yeni ve modern olanlarıyla değiştirdik. Ekmekler yenilmediyse ya da bayatladıysa hemşehrilerimiz, ekmekleri çöpe atmak yerine bu kutulara atmalarını teşvik ediyoruz. Vatandaşlarımızın ekmek konusunda duyarlı olmaya ve bu bayat ekmek kutularını kullanmalarını rica ediyorum. Pursaklar'da hiçbir ekmek israf edilmeyecek" dedi.