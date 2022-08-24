Pursaklar’da Hayal Etme, Çalışma ve Üretme Vakti...

Pursaklar Belediyesi tarafından Yaşam Merkezinde faaliyete geçirilen Deneyap Atölyeleri, dünyada adından söz ettirecek olan özgün fikirler geliştirebilen, öğrenmeyi, takım olma ve birlikte çalışmaya hazır olan, donanımlı gençler yetiştirmek için yoğun bir çalışma takvimi yürütüyor.

Hafta sonu eğitimlerinde lise ve ortaokul öğrencilerine verilen temel bilgilerin ardından Deneyap Atölyelerine geçerek, uygulamalı olarak hayal ettikleri ürünleri nasıl üreteceklerine dair fikir sahibi olmaları için Cnc kesme makinası, lazer makinesi, 3D printer vb. birçok makinayı tanıma fırsatına sahip oluyor.

‘‘Yarınlarımız için gururumuz ve umudumuzsunuz’’

Geleceğin dünyasında söz sahibi olacak olan gençleri tam donanımlı olarak yetiştirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘Deneyap Atölyelerimize katılan genç kardeşlerimiz almış oldukları eğitimlerle teknolojik alanlarla ilgili bilgi sahibi olurken, kendi özgün fikirlerini ortaya koyarak yeni teknolojik çalışmalara imza atma fırsatına sahip oluyor.

Geleceğin teknoloji yıldızları heyecanlı, mutlu ve enerji dolular. Öğrenmeye yönelik azimleri ve coşkularıyla atölyelerimizde ortaya koydukları çalışmalar, gurur verici. Şimdi daha çok keşfetme, daha çok çalışma ve daha çok üretme vakti. Çocuklarımıza, güvenimiz ve inancımız tam. Yarınlarımız için gururumuz ve umudumuzsunuz’’ dedi.