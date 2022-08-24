Keçiören Tepebaşı Kurs Merkezi’nde Eğitim Başladı...

İlk olarak LGS öğrencilerine yönelik yapılan seviye tespit sınavının ardından oluşturulan dersliklerde öğrenciler yeni eğitim öğretim dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Yıl boyunca devam edecek eğitimlerle öğrenciler hem okul dışı eğitim alma hem de okulda geri kaldıkları konuları pekiştirme fırsatı bulacaklar. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni bir seviye tespit sınavıyla da Tepebaşı Kurs Merkezi’nden eğitim almaya hak kazanacak YKS öğrencileri belirlenecek.

Eğitime verdikleri desteği artırarak devam ettirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Okullarımızın açılmasına az bir zaman kaldı. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan gençlerimize Tepebaşı Kurs Merkezi’nde ücretsiz eğitim vermeye bu yıl da devam ediyoruz. Hem YKS hem de LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz buradan ücretsiz faydalanıyor. Geçtiğimiz dönemde hem önemli liselere hem de üniversitelere birçok öğrencimizi yerleştirdik. İnşallah bu yıl da başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirecek öğrenci ve öğretmenlerimiz emeklerinin karşılığını alacaklar. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.​