Çankaya Oyun Evlerine Kayıtlar Eylül Sonuna Kadar Alınacak...

Çankaya Evlerinde minik misafirlere hizmet veren oyun evleri, ebeveynlerin imdadına yetişiyor. Ebeveynlerin mesai saatleri içerisinde yapmaları gereken işleri yapabilmeleri için çocuklarına güvenli eğitim ortamı sağlanan oyun evleri, aynı zamanda çocuklarının tam zamanlı okul öncesi eğitimi hizmetinden yararlanmasına ekonomik olarak olanak bulamayan ya da kısa süreli okul öncesi eğitimini yeterli bulan ailelerin beklentisini karşılayan çocuk merkezleri olarak hizmet veriyor. Oyun evleri, 2014 yılından bu yana 12 binden fazla çocuğu misafir etti.
Oyun evleri, çocuklara 2 saat boyunca uzman eğitmenler eşliğinde eğlenme ve öğrenme imkanı sunuyor. Akranlarıyla oyun evlerinde vakit geçiren çocuklar, eğitmenler eşliğinde oyunlar oynuyor, el becerileri faaliyetlerinde bulunuyor, masal dinliyor, müzik, drama ve resim çalışmalarına katılabiliyor. Çocuklara eğitim imkanı sunan oyun evlerinin başvuru adresleri şöyle;
Cebeci Oyunevi: Cebeci Mahallesi Kutlugün Sokak No:14
Bayraktar Oyunevi: Bayraktar Mah. Bayraklı Sok. No:19 Seyranbağları
Sokullu Oyunevi: Sokullu Mehmet Paşa Caddesi No:94 Dikmen
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.