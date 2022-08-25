Pursaklar Belediye Spor Kulübü Yetenek Avında...

Pursaklar Belediyesi, ilçeye kazandırdığı spor yatırımlarıyla yetenekli sporcuların keşfedilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Çocuklara ve gençlere yönelik, farklı spor dallarında gelişim sağlayabilmeleri için önemli yatırımlara imza atan Başkan Ertuğrul Çetin, genç sporcuların antrenmanlarını izleyerek antrenörlerinden gelişim dereceleri hakkında bilgiler aldı.
‘‘İlk günden itibaren alt yapıya önem vererek yeni yetenekler keşfediyoruz’’
Geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek adına birçok spor dalında eğitimler verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Belediye Spor Kulübümüzün aracılığıyla çocuklarımızın profesyonel eğitim almalarına ve ülke sporuna hizmet vermelerine olanak sağlıyoruz. İlk günden itibaren alt yapıya önem vererek yeni yetenekler keşfediyoruz. Çocuklarımıza çeşitli spor dallarında eğitimler vererek de onların hem bedensel hem zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Amacımız her alanda ciddi şekilde spor yapabilen çocukları yetiştirmek. Belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.