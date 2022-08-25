Mamak'ta Okullar Eğitim Öğretime Hazırlanıyor...

Eğitimde öncü Mamak Belediyesi, daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alması için Mamaklı öğrencilerin yanında. Bunun için ilçedeki 110 okula plastik ve yağlı boya dağıtımı yapıldı. Toplamda 15 tona yakın boya yardımında bulunan Mamak Belediyesi, okulların temizliği, bakım ve onarımında da hizmetlerine devam ediyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel’in de katılımıyla Şafaktepe İlkokulu’na boyaları kendi elleri ile teslim etti.
Başkan Murat Köse, “Yavrularımızın daha hijyeniz temiz bir ortamda eğitim alması için elimizden geleni yapıyoruz. Mamak Belediyesi olarak 110 okulumuza boyalarını teslim ediyoruz. Çocuklarımız için okullarımızın hijyeni ve temizliğini önemsiyoruz” dedi. Kutu kutu boyalar, okullara tek tek dağıtıldı. Mamaklı öğrenciler, yeni eğitim öğretim döneminde Mamak Belediyesi’nin dağıttığı boyalar sayesinde temiz, hijyenik bir ortamda eğitimlerini alabilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.