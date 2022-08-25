Keçiörende'de Aquaparkın Özel Misafirleri Suyun Keyfini Çıkardı...

Bu kapsamda ilçedeki Kalaba Aquapark’a götürülen özel bireyler yaz sıcağında suyun keyfini doyasıya yaşadı. Belediye görevlileri ve cankurtaranların eşliğinde gün boyu eğlenen genç bireyler daha sonra belediyeye ait otobüsle evlerine bırakıldılar.

Farklı engel gruplarından bireylerin sosyal hayata katılımı için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemeye devam etiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engellilerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onlara daha keyifli bir hayat sunmak için Belediyemiz tarafından yapılan hizmetler 1994’te başlamıştır. Bu hizmetlerimizden her kesimin eşit şekilde faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Engellilerimiz için yaptığımız her bir hizmetimizi gönülden yapıyoruz. Çünkü onların gönlü tüm dünyanın gönlünden daha zengin, daha değerlidir. Hepsi başımızın tacı.” dedi.