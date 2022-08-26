17 Ülkeden Gelen Öğrenciler Altındağ'da...

Öğrenciler Altındağ’da buluştu. Yerel diplomasi ve yerel demokrasinin geliştirilmesi, Türkiye’deki yerel yönetim tecrübesinin paylaşılması ve bu alandaki işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen, üniversite öğrencilerine yönelik “LOCALINTERNational” adlı eğitim programı kapsamında, 17 ülkeden 23 öğrenci Ankara’ya geldi. Yerel yönetimlerin temel ilkeleri ve Türkiye’nin yerel yönetim yapısının uygulamalı olarak anlatıldığı gezi programı kapsamında öğrencilere, Altındağ tanıtıldı.
ALTINDAĞ’I ÇOK BEĞENDİLER
Program kapsamında bir araya gelen 23 öğrenci ilk olarak Başkent Millet Bahçesi’ni gezdi. Burada Sıfır Atık Okulu’nu inceleyen öğrenciler, Altındağ Belediyesi’nin çevre koruma, atık ayrıştırma ve geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı. Altın Mekan Kütüphanesi’ni de gezen misafir öğrenciler burada, kütüphanelerin Altındağ ve Altındağlı gençler için önemi hakkında bilgilendirildi. Altındağ’da gerçekleştirilen çalışmalara hayran kalan öğrenci heyeti, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’ya teşekkürlerini iletti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.