Sincan'da Başvurular Sona Erdi, 160 Aday Konservatuvar İçin Yarışacak...

Sincan Belediyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı işbirliği ile kurulan Türk Musikisi Konservatuvarı yeni eğitim döneminin heyecanını yaşıyor. Kayıt dönemi başvuruları sona erdi. 160 kişi Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarında eğitim almak için yeteneklerini sergileyecek.

Yetenek Sınavı 27-28 Ağustos'ta

Başvuru yapan adaylar 27-28 Ağustos 2022 tarihinde yetenek sınavına alınacak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde çalışan, alanında uzman akademisyenlerden oluşan kadro tarafından seçilen 30 kişi yeni dönemde 3 yıl konservatuar eğitimi almaya hak kazanacak. Türk Musikisi Konservatuvarında öğrenim görenler hem akademik olarak müzik eğitimi alacak hem de çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrenerek bilgi ve becerisini geliştirecek.