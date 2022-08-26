26 Ağu 2022 - 21:21- Belediyeler

Çankaya’da Aşure Bereketi...

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Çankaya Belediyesi, 14 Ağustos’ta düzenlediği Birlik Aşuresi’nde binlerce yurttaşı bir araya getirmesinin ardından Kızılay’daki Başkanlık Binası önünde 8 bin yurttaşa, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren aşure lokması ikram etti.  
Çankaya’da Aşure Bereketi... mask
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Her yıl Muharrem ayının gelmesiyle birlikte Çankaya Belediyesi tarafından kaynatılan Birlik Aşuresi geleneği bu yıl da devam etti. Geçtiğimiz günlerde Çankaya’nın en büyük parklarından olan Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen Birlik Aşuresi etkinliğinde binlerce Ankaralı vatandaşı bir araya getiren Çankaya Belediyesi, Kızılay Başkanlık Binası önünde vatandaşlara aşure ikram etti.

Ankara’nın merkezi konumundaki Kızılay’da ikram edilen aşureye vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Çankaya Belediyesi Hizmet Binası’nın önünde düzenlenen etkinlikte binlerce vatandaş bir arada aşure yiyerek birlik ve kardeşlik duygularına ortak oldu.   
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26 Ağu 2022 - 21:21 - Belediyeler

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