Çankaya’da Aşure Bereketi...

Her yıl Muharrem ayının gelmesiyle birlikte Çankaya Belediyesi tarafından kaynatılan Birlik Aşuresi geleneği bu yıl da devam etti. Geçtiğimiz günlerde Çankaya’nın en büyük parklarından olan Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen Birlik Aşuresi etkinliğinde binlerce Ankaralı vatandaşı bir araya getiren Çankaya Belediyesi, Kızılay Başkanlık Binası önünde vatandaşlara aşure ikram etti.
Ankara’nın merkezi konumundaki Kızılay’da ikram edilen aşureye vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Çankaya Belediyesi Hizmet Binası’nın önünde düzenlenen etkinlikte binlerce vatandaş bir arada aşure yiyerek birlik ve kardeşlik duygularına ortak oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.