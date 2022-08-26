26 Ağu 2022 - 21:21- Belediyeler

Kursiyerlerden Ertuğrul Başkana Anlamlı Hediye...

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Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde eğitim gören kursiyerler, Başkan Ertuğrul Çetin’i makamında ziyaret ederek, binbir emekle hazırladıkları satranç takımını hediye etti.   
Kursiyerlerden Ertuğrul Başkana Anlamlı Hediye... mask
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Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde aldıkları eğitimlerle kişisel becerilerini geliştirme imkânı bulan kursiyerler, aldıkları kurslar sayesinde mesleki anlamda yeterlilik düzeyine ulaşmalarına imkân sağladığı için Başkan Ertuğrul Çetin’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Sosyo-kültürel çalışmalarıyla ilçe sakinlerinin takdirini toplayan Başkan Ertuğrul Çetin’e kursiyerler, özel olarak hazırladıkları el emeği göz nuru satranç takımını hediye etti. 

‘‘Hanımlarımız, gerekli imkânlar sunulduğu takdirde çok güzel işler yapabiliyor’’ 

Pursaklar’da hizmet veren Hanım Evlerinde kursiyerlere yönelik eğitim, sosyal, spor, kültürel vb. birçok alanda eğitimler verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hanım evlerimiz; sedef kakma, telkari ve çentik oyma teknikleriyle hazırlamış oldukları satranç takımını hediye ettiler. Hanımlarımız, gerekli imkânlar sunulduğu takdirde çok güzel işler yapabiliyor. Verilen eğitimlerin ardından kursiyerlerimizin ne kadar becerikli olduğunu görmek bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Elinize, emeğinize sağlık. Yeni beceriler elde etmek isteyen tüm kadınlarımıza Hanım Evlerimizin kapıları sonuna kadar açık’’ dedi.
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26 Ağu 2022 - 21:21 - Belediyeler

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