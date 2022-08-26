Başkan Ertuğrul Çetin Mezuniyet Pikniğinde...

Göreve geldiği günden bu yana çocuklara ve gençlere yönelik yaptığı çalışmalarla onlara verdiği önemi gözler önüne seren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yavuz Sultan Selim Cami Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin eğitim döneminin sona ermesiyle birlikte cami yetkilileri tarafından organize edilen piknikte çocuklarla bir araya geldi. Mezuniyet etkinliğine katılan Başkan Ertuğrul Çetin, piknikte öğrencilerin arasına karışarak, keyif dolu dakikalar geçirip anı ölümsüzleştirmek adına bol bol fotoğraf çektirdi.
‘‘Çocuklarımızla birlikte zaman geçirmeyi çok seviyoruz’’
Çocukların enerjilerinin kendilerine güç verdiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yavuz Sultan Selim Cami Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin mezuniyet pikniğinde çocuklarımızla bir araya geldik. Çocuklarımızla birlikte zaman geçirmeyi çok seviyoruz. Onların heyecanı ve mutluluğu bizlere güç veriyor. Dinimizi tanıyan, bilen ve yaşayan çocukların yetiştiğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan çocuklarımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyor, sağlık dolu, mutluluk dolu günler geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.