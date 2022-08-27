Başkentte Belediye Ekipleri 75 Kişiyle 750 Havuzu Temizliyor...

Ankara Büyükşehir Belediyesi; cadde, bulvar ve rekreasyon alanları ile parklarda yer alan havuzlarda yoğun bir temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği parklar ve ana arter, cadde, sokak gibi yerlerde bulunan havuzlarda detaylı bir temizlik çalışması başlattı.

TÜM TAMİRAT VE BAKIMLARI YAPILIYOR

Havuzların sularını değiştirerek temizleyen havuz amirliğine bağlı 50, peyzajda görevli 25 personel olmak üzere 75 kişilik ekip, Başkentin birçok noktasında bulunan havuzlardaki aksaklıkları tespit ederek onarımları için de yoğun bir mesai harcıyor. Toplamda 756 havuz belirli periyotlarla temizlenip bakımdan geçirilirken ana arterler ve bulvarlar üzerinde bulunan havuzlarda bu işlemler, trafiği engellemeyecek şekilde programlanarak gerçekleştiriliyor.

Yüzeysel temizlikten su seviye kontrolüne, motor temizliğinden filtre bakımına, elektrik tesisatından mekanik altyapı ve yenileme çalışmalarına kadar ekipler, havuzların tüm tamirat ve bakımlarını detaylı bir şekilde titizlikle gerçekleştiriliyor.