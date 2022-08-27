27 Ağu 2022 - 21:42- Yaşam

Başkentte Belediye Ekipleri 75 Kişiyle 750 Havuzu Temizliyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi; cadde, bulvar ve park alanları içinde bulunan havuzlarda yoğun bir temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. 75 kişilik bir ekip, belirli periyotlarla Başkentte bulunan 756 havuzun temizliğini ve bakımlarını yapıyor.
Başkentte Belediye Ekipleri 75 Kişiyle 750 Havuzu Temizliyor... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi; cadde, bulvar ve rekreasyon alanları ile parklarda yer alan havuzlarda yoğun bir temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği parklar ve ana arter, cadde, sokak gibi yerlerde bulunan havuzlarda detaylı bir temizlik çalışması başlattı.

TÜM TAMİRAT VE BAKIMLARI YAPILIYOR

Havuzların sularını değiştirerek temizleyen havuz amirliğine bağlı 50, peyzajda görevli 25 personel olmak üzere 75 kişilik ekip, Başkentin birçok noktasında bulunan havuzlardaki aksaklıkları tespit ederek onarımları için de yoğun bir mesai harcıyor. Toplamda 756 havuz belirli periyotlarla temizlenip bakımdan geçirilirken ana arterler ve bulvarlar üzerinde bulunan havuzlarda bu işlemler, trafiği engellemeyecek şekilde programlanarak gerçekleştiriliyor.

Yüzeysel temizlikten su seviye kontrolüne, motor temizliğinden filtre bakımına, elektrik tesisatından mekanik altyapı ve yenileme çalışmalarına kadar ekipler, havuzların tüm tamirat ve bakımlarını detaylı bir şekilde titizlikle gerçekleştiriliyor.

# Başkentte Belediye Ekipleri 75 Kişiyle 750 Havuzu Temizliyor..., Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, ankara, Gibi
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çocuklar Anneleriyle Matematiğin Kalbine İniyor... mask
Çocuklar Anneleriyle Matematiğin Kalbine İniyor...
Etimesgut'ta On Binler Festivalde Buluştu... mask
Etimesgut'ta On Binler Festivalde Buluştu...
Başkentte Zeynep Bastık ile 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu... mask
Başkentte Zeynep Bastık ile 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu...
Kütüphanelerimizde Çalışarak Kazandılar... mask
Kütüphanelerimizde Çalışarak Kazandılar...
Başkan Ertuğrul Çetin'den Halk Sağlığı İçin Pazar Denetiminde... mask
Başkan Ertuğrul Çetin'den Halk Sağlığı İçin Pazar Denetiminde...
Altındağlı Kadınlar Çamlıdere’de... mask
Altındağlı Kadınlar Çamlıdere’de...
30 Ağustos Ankara’da Otobüsler Ücretsiz Mi? 30 Ağustos’ta Toplu Taşıma Ücretsiz Mi Olacak? mask
30 Ağustos Ankara’da Otobüsler Ücretsiz Mi? 30 Ağustos’ta Toplu Taşıma Ücretsiz Mi Olacak?
Ankara Elektrik Kesintisi! 26 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 26 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkan Ertuğrul Çetin Mezuniyet Pikniğinde... mask
Başkan Ertuğrul Çetin Mezuniyet Pikniğinde...
Keçiören’de Türkü Ziyafeti... mask
Keçiören’de Türkü Ziyafeti...

27 Ağu 2022 - 21:42 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Müge Anlı ile Tatlı Sert Ekranlara Dönüyor! mask
Müge Anlı ile Tatlı Sert Ekranlara Dönüyor!
Başkentte Belediye Ekipleri 75 Kişiyle 750 Havuzu Temizliyor... mask
Başkentte Belediye Ekipleri 75 Kişiyle 750 Havuzu Temizliyor...
Küf Mantarı Nedir? İnsana Zarar Verir Mi? Küf Mantarında Gıda Alerjisi Riskine Dikkat! mask
Küf Mantarı Nedir? İnsana Zarar Verir Mi? Küf Mantarında Gıda Alerjisi Riskine Dikkat!
D Vitamini Nedir? Eksikliğinde Neler Olur? Dikkat! Obez Kişiler Tehlikede! mask
D Vitamini Nedir? Eksikliğinde Neler Olur? Dikkat! Obez Kişiler Tehlikede!
Anne Babalar Dikkat! İşte Çocuklarda En Sık Karşılaşılan 6 Hastalık! mask
Anne Babalar Dikkat! İşte Çocuklarda En Sık Karşılaşılan 6 Hastalık!
İnme Nedir Çeşitleri Nelerdir? İnme Hastalığını Önlemek Mümkün Mü? Tedavisi Nasıl Yapılır? mask
İnme Nedir Çeşitleri Nelerdir? İnme Hastalığını Önlemek Mümkün Mü? Tedavisi Nasıl Yapılır?
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL