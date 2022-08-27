Gençlerbirliği Moral Yemeğinde Buluştu...

Boluspor deplasmanında aldığı önemli galibiyetle moral bulan başkentin 1. Lig’deki temsilcisi Gençlerbirliği, Pazar günü sahasında Pendikspor’la oynayacağı maç öncesi moral yemeğinde buluştu. Kulüp Başkanı Talip Çankırı, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, futbolcular ve destek ekibi Tepe Prime Butcha Steakhouse’da bir araya gelerek akşam yemeği yedi.
Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Genel Sekreter Sezgin Özkan ve Osman Sungur’un organize ettiği yemekte Kulüp Başkanı Talip Çankırı, futbolcuları Boluspor karşısında göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik ederek bu hafta yine kendilerinden güzel bir galibiyet beklentisi içerisinde olduğunu söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.