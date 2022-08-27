27 Ağu 2022 - 21:43- Magazin

Müge Anlı ile Tatlı Sert Ekranlara Dönüyor!

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İlgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekranlara dönmek için gün sayıyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert Ekranlara Dönüyor! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Sabah kuşağının en çok izlenen programları arasında yerini alan “ Müge Anlı ile Tatlı Sert”, 29 Ağustos Pazartesi atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşacak.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı’da bulacak.
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27 Ağu 2022 - 21:43 - Magazin

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