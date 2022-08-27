27 Ağu 2022 - 12:06- Belediyeler G: 27 Ağu 2022 - 12:07

Başkan Ertuğrul Çetin'den Halk Sağlığı İçin Pazar Denetiminde...

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşabilmeleri için denetimlerine devam ediyor

Başkan Ertuğrul Çetin'den Halk Sağlığı İçin Pazar Denetiminde... mask
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçede bulunan pazarlarda vatandaşların, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları, rahat ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdalara ulaşabilmeleri için çalıştıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, Pazar yerlerindeki ürünleri teker teker inceleyerek, ürünlerin kalitesi, malzemelerin taze olup olmadığını denetledi. 

‘‘Hemşehrilerimizin, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri için denetimlerimizi gerçekleştirdik’’

Pazarcı esnafının ve vatandaşların görüşlerini ve önerilerini dinleyip denetimlerde bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Saray Cuma Pazarımızda esnafımızı ziyaret ederek hemşehrilerimizin, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri için denetimlerimizi gerçekleştirdik. Esnafımıza hayırlı işler, vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diledik. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte ilçe sakinlerimizin sağlığının korumak adına Pazar yerlerinde ekstra önlemler almaya ve hijyenik gıdalara ulaşmalarını sağlamak için denetimlerimiz artarak devam edecek’’ dedi.
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27 Ağu 2022 - 12:06 - Belediyeler

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